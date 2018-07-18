Kardeş Türküler 25. Yılını 'Bekle' ile Karşılıyor.
Kardeş Türküler 25. yılını müzikal yolculuğunu birlikte olduğu dostlarıyla karşılıyor. İlk olarak 2015’in Haziran ayında Holland Festival’in açılış konserinde bir araya geldikleri Candan Erçetin'le yol arkadaşlığı 'Bekle' şarkısıyla devam ediyor.
BGST Records etiketiyle yayınlanacak şarkı özellikle 1800'lü-1900'lü yılların İstanbul sahnelerinde tuluat tiyatrolarıyla özdeşleşen ve canlı ritmik yapısı, mizahî sözleri, renkli melodileriyle melez bir müzik formu olan "kanto"dan ilham alarak düzenlenmiş. Kardeş Türküler dinleyicilerine bu şarkı için şunu söylüyor:
"'O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör, dünyayı; hele sen bir barış olsun da gör!' diyen Melih Cevdet'in dizelerindeki gibi, umutla ve neşeyle dinlemeniz dileğiyle..."
'Bekle' 20 Temmuz'da tüm dijital platformlarda olacak.
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