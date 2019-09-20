‘Kalışları aşan’ seramik sergisi
Vehbi Koç Vakfı, 2010-2019 arasında Arter olarak hizmet veren İstiklal Caddesi’ndeki Meymenet Han binasında Meşher adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açtı. Meşher’in ‘Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik’ başlıklı ilk sergisi ise geçmişten günümüze anlatılagelen hikâye ve söylencelerden ilham alan seramik eserlerle kil ve seramiğin insanlık tarihindeki izini sürüyor.
Vehbi Koç Vakfı, 2010-2019 arasında Arter olarak hizmet veren İstiklal Caddesi’ndeki Meymenet Han binasında Meşher adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açtı. Osmanlı Türkçesi’nde sergi mekânı anlamına gelen Meşher, Bahattin Öztuncay’ın direktörlüğünde Ortaçağ’dan günümüze uzanan geniş zaman diliminde, seramikten avangart resme, fotoğrafçılık tarihinden tasarıma, çok çeşitli konulara odaklanan disiplinlerarası bir sanat kurumu olmayı hedefliyor. Kapsamlı sergilerinin yanı sıra araştırmaya dayalı akademik yayınları, atölye ve konferans gibi etkinlik serileriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni diyalogların başlatılmasını destekleyecek Meşher’in ‘Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik’ başlıklı ilk sergisi ise geçmişten günümüze anlatılagelen hikâye ve söylencelerden ilham alan seramik eserlerle kil ve seramiğin insanlık tarihindeki izini sürüyor.
Küratörlüğünü Catherine Milner ve Károly Aliotti’nin üstlendiği, İngiltere’de yenilikçi sanat merkezi Messums Wiltshire işbirliğiyle hazırlanan sergide, seramiği birbirinden çok farklı yaklaşımlarla yorumlayan 13 sanatçının eserleri yer alıyor.
Serginin kataloğu için önsözü kaleme alan Koç Holding’in başkanı Ömer M. Koç, “Bu sergi, sanatçıların yaratıcı gücünün sonsuzluğunu, repertuarlarının kompozisyon ve biçimsel açılardan zenginliğini ve yeni tekniklere yönelik arayışlarını yansıtıyor. Kendilerini ifade edebilmenin yeni yollarını arayan bu kural yıkıcılar, denemelere giriştikleri bu malzemeye bağımsız imgelemleriyle farklı bir konum kazandırıyorlar” ifadelerini kullandı.
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