'Kadınlar izlemesin'
Fatih Akın’ın bir seri katilin hayatını anlattığı son filmi ‘Altın Eldiven’in prömiyeri Berlin Film Festivali’nde yapıldı.
Yönetmen Fatih Akın’ın, Almanya’da 1970’li yıllarda kadınları öldüren bir seri katilin hikâyesini anlattığı korku filmi ‘Altın Eldiven’ filminin dünya prömiyeri Berlin’de yapıldı. Büyük ilgi gören filmle ilgili konuşan Akın, “En iyisi kadınlar bu filmi hiç izlemesin” dedi. Galaya anne ve babasını da özellikle davet etmediğini söyleyen ünlü yönetmen, filmin kimler tarafından izlenmesini istediği yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi: “Kimin seyretmesi konusunda bir fikrim yok. Film kesinlikle herkes için değil. Anne ve babamın filmi seyretmesini istemiyorum. İkisi de dindarlar, onlar için ahlak önde. Benim niçin bu filmi çektiğimi anlayacaklarını sanmıyorum. Bu yüzden onları galaya davet etmedim.”
Akın, Heinz Strunks’un romanından uyarladığı filmde, yağlı saçlı, çürük dişli ve göz altları çökmüş gece bekçiliği yapan Fritz Honka’nın hayatını anlatıyor. Honka, 1933 yılında Leipzig’de doğuyor. 10 kardeşi var. İki ayrı kadından iki oğlu dünyaya geliyor. Daha sonra Hamburg’a yerleşen seri katil Honka, barlarda tanıştığı yaşlı kadınları tuzağına düşürüp korkunç şekilde öldürüyor. İlk cinayetini 1970 yılında işleyen Fritz Honka, 1974 ile 1975 yıllarında üç cinayet daha işliyor. 1976’da 15 yıl hapis cezası alan Honka, 1993’te hapisten çıktıktan sonra ismini değiştirdi. 1998’de de yaşamını yitirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle