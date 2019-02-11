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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Ali VARLI / BERLİN
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Kadınlar izlemesin'

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'Kadınlar izlemesin'

Fatih Akın’ın bir seri katilin hayatını anlattığı son filmi ‘Altın Eldiven’in prömiyeri Berlin Film Festivali’nde yapıldı.

Yönetmen Fatih Akın’ın, Almanya’da 1970’li yıllarda kadınları öldüren bir seri katilin hikâyesini anlattığı korku filmi ‘Altın Eldiven’ filminin dünya prömiyeri Berlin’de yapıldı. Büyük ilgi gören filmle ilgili konuşan Akın, “En iyisi kadınlar bu filmi hiç izlemesin” dedi. Galaya anne ve babasını da özellikle davet etmediğini söyleyen ünlü yönetmen, filmin kimler tarafından izlenmesini istediği yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi: “Kimin seyretmesi konusunda bir fikrim yok. Film kesinlikle herkes için değil. Anne ve babamın filmi seyretmesini istemiyorum. İkisi de dindarlar, onlar için ahlak önde. Benim niçin bu filmi çektiğimi anlayacaklarını sanmıyorum. Bu yüzden onları galaya davet etmedim.”

Akın, Heinz Strunks’un romanından uyarladığı filmde, yağlı saçlı, çürük dişli ve göz altları çökmüş gece bekçiliği yapan Fritz Honka’nın hayatını anlatıyor. Honka, 1933 yılında Leipzig’de doğuyor. 10 kardeşi var. İki ayrı kadından iki oğlu dünyaya geliyor. Daha sonra Hamburg’a yerleşen seri katil Honka, barlarda tanıştığı yaşlı kadınları tuzağına düşürüp korkunç şekilde öldürüyor. İlk cinayetini 1970 yılında işleyen Fritz Honka, 1974 ile 1975 yıllarında üç cinayet daha işliyor. 1976’da 15 yıl hapis cezası alan Honka, 1993’te hapisten çıktıktan sonra ismini değiştirdi. 1998’de de yaşamını yitirdi. 

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