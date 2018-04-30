Kadıköy'de Özgür Mumcu söyleşisi
Gazeteci ve akademisyen Özgür Mumcu 6 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da Koşan Kaplumbağa Anaokulu'nda Kadıköylülerle buluşuyor.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve akademisyen Özgür Mumcu, 6 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Kadıköylülerle buluşuyor. Kadıköy'deki Koşan Kaplumbağa Anaokulu'nda düzenlenecek söyleşi, gazeteci Burcu Karakaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.
Başka Bir Okul Mümkün Derçeği çatısı altında, ebeveyn inisiyatifi olarak aileler tarafından kurulmuş olan ve kâr amacı gütmeyen anaokuluna destek amaçlı olarak düzenlenen söyleşi kapsamında ikinci el kitap satışı da olacak.
Daha fazla bilgi için: iletisim@kosankaplumbagaanaokulu.k12.tr
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