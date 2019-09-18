Kadıköy’de ‘Caz Günleri’
Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, eylül ayı programını ‘Caz’ olarak belirledi. 25-28 Eylül arasında meraklılarıyla buluşacak festival Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Fenerbahçe Parkı ve Kalamış Parkı’nda düzenlenecek
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy’e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, temmuz ayında ‘Yıldızlar Altında Sinema’ ile başlayan, ağustos ayında ‘Çizgi ve Sahaf Günleri’ ile devam eden program eylül ayında ‘Caz Günleri’ ile 2019 sezonunun kapanışını gerçekleştirecek. Caz Günleri, Berlin Caz Bestecileri Orkestrası JayJayBeCe konseri ile 25 Eylül Çarşamba, 20.30’da, Kalamış Parkı’nda yapılacak açılışla başlayacak. İkinci günü Türkiye’de ‘Caz Eğitimi ve Öğretimi’ paneliyle devam edecek.
Panelin ardından fotoğraf ve müzik örnekleri ile cazın Avrupa’daki tarihini anlatan ‘Caz Almanya’yı Fethediyor’ sergisinin açılışı gerçekleşecek. Sergi Türkiye’de caz müziği ve kültürü anlamında en kapsamlı sergi olma özelliğini taşıyor. Festival Cadillac Records adlı film gösterimiyle üçüncü gününün açılışını yapıyor. Darnell Martin’in yönetmenliğini yaptığı, 1950 ve 60’ların Chicago’sunda Amerika’nın en önemli müzik efsanelerinin uçlardaki yaşamlarının anlatıldığı film Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 15.00’de başlayacak. Festival ‘Caz Nereye?’ konulu panelle devam edecek. Panelin ardından Turgut Alp Bekoğlu’nun Love Jazz Quartet konseri başlayacak. Festivalin kapanış programında yer alan Get On Up adlı film 14.30’da Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde. Caz Günleri panel programını Müzik Albümleri ve Plak Koleksiyonerliği adlı panelle kapatıyor.
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