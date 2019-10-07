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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Joker perdeyi rekorla açtı

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Joker perdeyi rekorla açtı

Türkiye’de 4 Ekim’de 313 sinemada, 435 salonda vizyona giren JOKER, 4-6 Ekim tarihleri arasında vizyona girdiği ilk hafta sonunda, 385 bin 468 kişi tarafından izlenerek 'Tüm Zamanlar Ekim Ayı En iyi Yabancı Film İzleyici Açılış Rekoru'nu kırdı.

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı son günlerin en tartışmalı filmi Joker, gişede perşembe gecesi açılış rekorunu kırdı. Sadece Kuzey Amerika'da 13.3 milyon dolar gişe rakamına ulaşan film, Box office verilerine göreyse dünya çapında 24.6 milyon dolara ulaşma başarısını gösterdi. Joker gösterime girdiği ilk gece Kuzey Amerika'da 13,3 milyon dolarlık (yaklaşık 76 milyon TL) gişe geliri elde ederek, geçen senenin rekortmeni Venom: Zehirli Öfke’yi (Venom) tahtından etti. The Wrap’ta yer alan habere göre Venom: Zehirli Öfke, geçen sene ekimde vizyona girdiği ilk perşembe gecesi 10 milyon dolarlık (yaklaşık 57 milyon TL) hasılata imza atmıştı. Box Office rakamlarına göre ise Joker dünya çapında ilk gün 24 milyon 600 bin dolar gişe başarısı elde etti. Yapımcı şirketler Warner Bros. ve DC Films, Joker’in ilk hafta sonunda 75-80 milyon dolarlık (yaklaşık 425-455 milyon TL) gişe hasılatına ulaşacağını öngörüyor. Ancak bağımsız araştırmacılar bu rakamın 80-95 milyon dolara (yaklaşık 455-540 milyon TL) ulaşabileceğini tahmin ediyor.
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