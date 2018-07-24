Joe Satriani 27 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta!
İstanbul Blue Night festivali, rock müziğin önemli isimlerinden Joe Satriani ile 27 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta start alıyor.
BKM organizasyonuyla düzenlenen konser serisinin ilki gitar virtüözü Joe Satriani ile başlıyor.
Mart 2018’de çıkardığı yeni albümü “Beyond the Supernova”nın ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında, 27 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak olan Joe Satriani’nin beklenen sahne performansının özel konukları ise Türk Heavy Metal Müziği’nin köklü temsilcisi Pentagram ve Sertap Erener’in grubu Oceans of Noise olacak.
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