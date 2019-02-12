Jackie Chan Madame Tussauds İstanbul’da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerJackie Chan Madame Tussauds İstanbul’da
GeriKitap Sanat Jackie Chan Madame Tussauds İstanbul’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
12.02.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Jackie Chan Madame Tussauds İstanbul’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jackie Chan Madame Tussauds İstanbul’da

Rol aldığı aksiyon filmleri ile sinemaseverlerin gönlünde taht kuran, dünyanın en ünlü Uzak Doğulu film yıldızlarından Jackie Chan, Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı. 12 Şubat Salı günü Türk Çin Kültür Derneği işbirliği ile Madame Tussauds İstanbul’da gerçekleşen lansmana; Çin merkezli firmaların Türkiye’deki ofis çalışanları, Çinli turistler ve sanatçının hayranları da ilgi gösterdi.

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul’daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar 100’ün üzerinde filmde rol alan ve akrobatik dövüş stili ile sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen Jackie Chan, artık Madame Tussauds İstanbul’da.

Türk Çin Kültür Derneği işbirliği ile 12 Şubat Salı günü Madame Tussauds İstanbul’da gerçekleşen lansman, Türkiye ve Çin arasındaki dostane ilişkileri bir kez daha pekiştirdi. Ünlü Thai Chi ustası Esat Ataç’ın eğitmenliğindeki Wudang Principle İstanbul’un gösterisi ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken; Madame Tussauds İstanbul, ziyaretçilerin figüre uygun bir kompozisyonda poz verebilmesi için güne özel bir dekorasyon da hazırladı. Lansmana katılanlar, Jackie Chan figürüyle poz verirken forma giydi.

Etkinliğe katılanların ilgisini çeken aktivitelerden birisi de Çin Çay Seremonisi oldu. Türk Çin Kültür Derneği’nin, Madame Thussauds İstanbul’daki lansmana katılan ziyaretçiler için özel olarak hazırladığı Çay seremonisi, ev sahibinin konuklarına ve doğaya saygısını ifade ettiği için Çin kültüründe önemli bir yere sahip.

JACKİE CHAN FİGÜRÜNÜN YAPIMINA 2000 YILINDA BAŞLANDI

Jackie Chan’in figürünün yapımına 2000 yılında Hong Kong’da düzenlenen ölçüm çalışmaları ile başlandı. Yüzlerce vücut ölçüsü ve fotoğraf çekiminin ardından oluşturulan figürün saç tasarımı ise, sanatçının 11. Uluslararası Şangay Film Festivali’nin açılışındaki saç modeli referans alınarak hazırlandı. Her detayı için ustalıkla çalışılan figürün kostümü ise 2005 yılında düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Gala’sındaki kıyafeti birebir kopya edildi. Jackie Chan, dünyadaki Madame Tussauds’ların pek çoğunda ziyaretçilerin en beğendiği figürler arasında yer alıyor.

 
KARİYERİ BOYUNCA 100'ÜN ÜZERİNDE FİLMDE ROL ALDI

Filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayan ve tüm zorlu hareketlerin üstesinden ustalıkla gelen Jackie Chan, 1954 yılında Hong Kong’da doğdu. Gerçek adı Chan Kong Sang olan Jackie Chan, sinema kariyerine 1962 yılında çocuk oyuncu olarak başladı. O tarihten bu yana aralarında gişe rekorları kıran Rush Hour (Bitirim İkili) serisi, Rumble in the Bronx (Tehlikenin İçinde) ve Shanghai Noon (Şangaylı Kovboy) da dâhil olmak üzere 100’ün üzerinde filmde rol alan ünlü oyuncu, aynı zamanda iyi bir dövüş ustası, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcı. Jackie Chan, 2008 Pekin Olimpiyatları’nın kapanış töreninde “Hard to Say Goodbye” şarkısını da seslendirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz