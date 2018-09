İyi hisset festivali: Sound Ports İstanbul

Femina

Gülbaba Music organizasyonu, Kendine Has desteği ve Babylon, Bomontiada Avlu, ATÖLYE ve A Corner in the World X Bomontiada Alt’ın mekan partnerliğinde 13-14 Ekim’de gün boyu sürecek Sound Ports İstanbul’un bu yılki teması ‘Empower One Another’. Ba temayla yaratıcı endüstrilerin farklı kollarına ve alt kültürlerine yer veren Sound Ports İstanbul çok sesliliği kutluyor. Çok sesliliğe alan açarak insanların birbirini dinlediği, duyduğu, paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir deneyimi vaat ediyor.



Çok sesli müzikal kürasyon

13 - 14 Ekim’de Babylon ve Bomontiada Avlu’da, “Through You”, “Through City” ve ‘’ Mix the City İstanbul ‘’ gibi prodüksiyonları ile fenomen olan ve ülkemizdeki ilk konserine gelen Kutiman; Psikedelik Afrika müziğinin Etiyopyalı yeni yıldızı Gili Yalo, Arjantinli aktivist kadın müzisyenlerden oluşan akustik cumbia ve rap üçlüsü Femina, kuruluşundan bugüne bağımsız bir plak şirketi olan ve özünde kendini zen ruhunu yaymaya adamış prodüktör, dj, müzisyen, grafik tasarımcı ve film yapımcılarını bir araya getiren Marsilya’lı Chinese Man Records’un öne çıkan isimlerinden ve hip-hoptan reggae’ye geniş bir yelpazesi olan, dans etmeye karşı koyamayacağınız Chinese Man feat. Youthstar (Dj Set) ve Taiwan Mc, son dönemin en iyi çıkış yapan kadın vokallerinden Deniz Tekin, reggae & dub kültürünün şehirdeki en sağlam temsilcilerinden Simba Roots, İstanbul underground hip-hop sahnesinin aykırı karakterlerinden Şehinşah ve Kadıköy hip-hop sahnesinin öne çıkan isimlerinden Alaturka Mavzer ile bu sene “Free For All” albümü ile sıkı bir çıkış yapan Sami Baha’nın yanı sıra lo-fi ve jazz beatleri ile Ozoyo, Londra underground hip-hop dünyasından Janset, İstanbul müzik sahnesinin yeni isimleri Levni ft. Melike Şahin, Cashflow, Can Can Fly, Dub Again, Ahmetjah & Dr.lokmann, Fosil b2b RedRice ile çok çeşitli müzikal bir deneyim yaşanacak. Festivalin cumartesi gece yarısından sonraki seçkisi ise Gulbaba Sound’a ait olacak. Eklektik müzikler ile psikedelik ritimlerin harmanlanacağı seçki, organik müziklerin keyifli ve yüksek atmosferli bir sunumu ile birçok müzik insanının sürpriz back to back performansından oluşacak.

Yaratıcı Buluşmalar ile ilham dolu deneyim

Dinamik müzik seçkisinin yanı sıra “Yaratıcı Buluşmalar” ile festival bu sene farklı disiplinlere de ev sahipliği yapıyor. 2 gün boyunca ATÖLYE’de, 140 Journos, Kültür Limited, Gülbaba Music, Audioban, Bir Baba Indie gibi yaratıcı endüstrinin alternatif yapıları ile panel ve söyleşiler gerçekleşirken A Corner in the World X Bomontiada Alt’ da yeni medya sanatçısı Meltem Şahin’in küratörlüğünde artırılmış gerçeklik sergisi PMS , konsept ve metni İrem Aydın’a ait olan ve Arda Uğurlu, Sılagana Vujosevik ile Alara Lokum’un performansı Yerden Yukarı Bulutların Altında izlenilebilecek. Festivalde ayrıca sound painting ve şamanik dans & ritim çemberi gibi ücretsiz etkinliklerde de katılımcılar bir araya gelip festivali tecrübe edebilecekler.

2 gün sürecek olan kendine has festivalde kültürler ve disiplinlerarası özgün paylaşımlara, heyecanlı bir müzikal deneyime, ilham verici işlere, bol bol gülümsemeye ve birbirinizden güç almaya hazır olun!

Festival programını detaylı incelemek için www.soundports-ist.com adresini ziyaret edebilir, biletlere www.mobilet.com ‘dan ulaşabilirsiniz. Bilet fiyatı: 80 TL, kapı açılış: 16.00

13 Ekim Cumartesi

Bomontiada Avlu

RedRice b2b Fosil

Ozoyo

Can Can Fly

Dub Again

Levni & Melik

Femina

Babylon

Deniz Tekin

Gili Yalo

Kutiman Orchestra

Gulbaba Sounds

14 Ekim Pazar

Bomontiada Avlu

Dr. Lokmann

Ahmetjah

Simba Roots

JANSET & GGMAN

Cashflow

Sami Baha

Babylon

Alaturka Mavzer

Taiwan MC

Şehinşah

Chinese Man ft Youthstar

13 Ekim Cumartesi & 14 Ekim Pazar

“Yaratıcı Buluşmalar” @ATÖLYE & A Corner in the World X bomonti Alt