İyi hisset festivali: Sound Ports İstanbul

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.09.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

İyi hisset festivali: Sound Ports İstanbul

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İyi hisset festivali: Sound Ports İstanbul
Femina

Şehre ve şehrin alt kültürlerine, disiplinler ve kültürlerarası paylaşımlara, olumlu insanlara ve pozitif düşünmeye adanmış bağımsız sanat, kültür ve müzik festivali Sound Ports İstanbul’un üçüncüsü 13-14 Ekim’de gerçekleşiyor!

Gülbaba Music organizasyonu, Kendine Has desteği ve Babylon, Bomontiada Avlu, ATÖLYE ve A Corner in the World X Bomontiada Alt’ın mekan partnerliğinde 13-14 Ekim’de gün boyu sürecek Sound Ports İstanbul’un bu yılki teması ‘Empower One Another’. Ba temayla yaratıcı endüstrilerin farklı kollarına ve alt kültürlerine yer veren Sound Ports İstanbul çok sesliliği kutluyor. Çok sesliliğe alan açarak insanların birbirini dinlediği, duyduğu, paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir deneyimi vaat ediyor.

Çok sesli müzikal kürasyon
13 - 14 Ekim’de Babylon ve Bomontiada Avlu’da, “Through You”, “Through City” ve ‘’ Mix the City İstanbul ‘’ gibi prodüksiyonları ile fenomen olan ve ülkemizdeki ilk konserine gelen Kutiman; Psikedelik Afrika müziğinin Etiyopyalı yeni yıldızı Gili Yalo, Arjantinli aktivist kadın müzisyenlerden oluşan akustik cumbia ve rap üçlüsü Femina, kuruluşundan bugüne bağımsız bir plak şirketi olan ve özünde kendini zen ruhunu yaymaya adamış prodüktör, dj, müzisyen, grafik tasarımcı ve film yapımcılarını bir araya getiren Marsilya’lı Chinese Man Records’un öne çıkan isimlerinden ve hip-hoptan reggae’ye geniş bir yelpazesi olan, dans etmeye karşı koyamayacağınız Chinese Man feat. Youthstar (Dj Set) ve Taiwan Mc, son dönemin en iyi çıkış yapan kadın vokallerinden Deniz Tekin, reggae & dub kültürünün şehirdeki en sağlam temsilcilerinden Simba Roots, İstanbul underground hip-hop sahnesinin aykırı karakterlerinden Şehinşah ve Kadıköy hip-hop sahnesinin öne çıkan isimlerinden Alaturka Mavzer ile bu sene “Free For All” albümü ile sıkı bir çıkış yapan Sami Baha’nın yanı sıra lo-fi ve jazz beatleri ile Ozoyo, Londra underground hip-hop dünyasından Janset, İstanbul müzik sahnesinin yeni isimleri Levni ft. Melike Şahin, Cashflow, Can Can Fly, Dub Again, Ahmetjah & Dr.lokmann, Fosil b2b RedRice ile çok çeşitli müzikal bir deneyim yaşanacak. Festivalin cumartesi gece yarısından sonraki seçkisi ise Gulbaba Sound’a ait olacak. Eklektik müzikler ile psikedelik ritimlerin harmanlanacağı seçki, organik müziklerin keyifli ve yüksek atmosferli bir sunumu ile birçok müzik insanının sürpriz back to back performansından oluşacak.

Yaratıcı Buluşmalar ile ilham dolu deneyim
Dinamik müzik seçkisinin yanı sıra “Yaratıcı Buluşmalar” ile festival bu sene farklı disiplinlere de ev sahipliği yapıyor. 2 gün boyunca ATÖLYE’de, 140 Journos, Kültür Limited, Gülbaba Music, Audioban, Bir Baba Indie gibi yaratıcı endüstrinin alternatif yapıları ile panel ve söyleşiler gerçekleşirken A Corner in the World X Bomontiada Alt’ da yeni medya sanatçısı Meltem Şahin’in küratörlüğünde artırılmış gerçeklik sergisi PMS , konsept ve metni İrem Aydın’a ait olan ve Arda Uğurlu, Sılagana Vujosevik ile Alara Lokum’un performansı Yerden Yukarı Bulutların Altında izlenilebilecek. Festivalde ayrıca sound painting ve şamanik dans & ritim çemberi gibi ücretsiz etkinliklerde de katılımcılar bir araya gelip festivali tecrübe edebilecekler.
2 gün sürecek olan kendine has festivalde kültürler ve disiplinlerarası özgün paylaşımlara, heyecanlı bir müzikal deneyime, ilham verici işlere, bol bol gülümsemeye ve birbirinizden güç almaya hazır olun!
Festival programını detaylı incelemek için www.soundports-ist.com adresini ziyaret edebilir, biletlere www.mobilet.com ‘dan ulaşabilirsiniz. Bilet fiyatı: 80 TL, kapı açılış: 16.00

13 Ekim Cumartesi
Bomontiada Avlu
RedRice b2b Fosil
Ozoyo
Can Can Fly
Dub Again
Levni & Melik
Femina

Babylon
Deniz Tekin
Gili Yalo
Kutiman Orchestra
Gulbaba Sounds

14 Ekim Pazar
Bomontiada Avlu
Dr. Lokmann
Ahmetjah
Simba Roots
JANSET & GGMAN
Cashflow
Sami Baha

Babylon
Alaturka Mavzer
Taiwan MC
Şehinşah
Chinese Man ft Youthstar

13 Ekim Cumartesi & 14 Ekim Pazar
“Yaratıcı Buluşmalar” @ATÖLYE & A Corner in the World X bomonti Alt

 

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