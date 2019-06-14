İstanbul’un zanaat rotalarını keşfedin!
UNESCO İstanbul Tasarım Şehri projesi kapsamında hayata geçirilen İstanbul Craft Week, 17-22 Haziran tarihlerinde atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına gerçekleştirilecek özel gezilerle İstanbul’un ‘zanaat kültürüne’ odaklanacak.
17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Craft Week kapsamında yenilikçi tasarım fikirlerine ilham olan ve geleneksel sanat ve zanaatların yeniden canlanmasına destek olacak etkinliklerin yer aldığı dolu dolu 6 gün hazırlandı.
İstanbul Craft Week; atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına gerçekleştirilecek özel geziler ile İstanbul’un “zanaat kültürüne” odaklanarak bir ilke imza atacak. Bu görkemli şehrin unutulmaya yüz tutmuş hazinelerini, İstanbul’un geleneksel zanaat alanlarındaki yeteneğini, tasarım, sanat ve genç nesil ile buluşturacak.
İstanbul Craft Week’in açılış töreni 17 Haziran Pazartesi günü Tekfur Sarayı’nda yapılacak. İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak tören, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un konuşmasıyla sona erecek.
İstanbul’un belirlenen eşsiz, sanat dolu ve mistik rotaları, 4 saatlik bir programla gezilecek. Avrupa Yakası’nın Mistik Pera’sı, Tarihi Yarımada’sı, Anadolu Yakası’nın Üsküdar’ı, karakterini korumayı başarmış Boğaz köyü Kuzguncuk’u ve İstanbul’un gizli hazinesi Beylerbeyi’nin yer aldığı İstanbul Craft Week keşif rotaları katılımcılarını bekleyecek.
6 gün boyunca çeşitli söyleşiler ve atölyelere ev sahipliği yapacak olan İstanbul Craft Week, zanaatı, sanatçıyı ve genç tasarımcıları buluşturarak şehrin sahip olduğu zanaat potansiyeline farkındalık yaratacak.
Cam, minyatür, seramik, mozaik, sedef ve kaligrafi atölyeleri ile halka açık, ücretsiz workshopların yanı sıra Minyatür Sanatı, Cam İşlemeciliği, Vitray/ Cam Sanatı zanaat dallarının ustaları ile tasarımcılar ve sanatı keşfetmek isteyen gençler bir araya gelecek.
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