İstanbul’un zanaat rotalarını keşfedin!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİstanbul’un zanaat rotalarını keşfedin!
GeriKitap Sanat İstanbul’un zanaat rotalarını keşfedin!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
14.06.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

İstanbul’un zanaat rotalarını keşfedin!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’un zanaat rotalarını keşfedin!

UNESCO İstanbul Tasarım Şehri projesi kapsamında hayata geçirilen İstanbul Craft Week, 17-22 Haziran tarihlerinde atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına gerçekleştirilecek özel gezilerle İstanbul’un ‘zanaat kültürüne’ odaklanacak.

17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Craft Week kapsamında yenilikçi tasarım fikirlerine ilham olan ve geleneksel sanat ve zanaatların yeniden canlanmasına destek olacak etkinliklerin yer aldığı dolu dolu 6 gün hazırlandı.

İstanbul Craft Week; atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına gerçekleştirilecek özel geziler ile İstanbul’un “zanaat kültürüne” odaklanarak bir ilke imza atacak. Bu görkemli şehrin unutulmaya yüz tutmuş hazinelerini, İstanbul’un geleneksel zanaat alanlarındaki yeteneğini, tasarım, sanat ve genç nesil ile buluşturacak.

İstanbul Craft Week’in açılış töreni 17 Haziran Pazartesi günü Tekfur Sarayı’nda yapılacak. İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak tören, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un konuşmasıyla sona erecek.

İstanbul’un belirlenen eşsiz, sanat dolu ve mistik rotaları, 4 saatlik bir programla gezilecek. Avrupa Yakası’nın Mistik Pera’sı, Tarihi Yarımada’sı, Anadolu Yakası’nın Üsküdar’ı, karakterini korumayı başarmış Boğaz köyü Kuzguncuk’u ve İstanbul’un gizli hazinesi Beylerbeyi’nin yer aldığı İstanbul Craft Week keşif rotaları katılımcılarını bekleyecek.

Herkes için Sanat!

6 gün boyunca çeşitli söyleşiler ve atölyelere ev sahipliği yapacak olan İstanbul Craft Week, zanaatı, sanatçıyı ve genç tasarımcıları buluşturarak şehrin sahip olduğu zanaat potansiyeline farkındalık yaratacak.

Cam, minyatür, seramik, mozaik, sedef ve kaligrafi atölyeleri ile halka açık, ücretsiz workshopların yanı sıra Minyatür Sanatı, Cam İşlemeciliği, Vitray/ Cam Sanatı zanaat dallarının ustaları ile tasarımcılar ve sanatı keşfetmek isteyen gençler bir araya gelecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Sıcak yaza serin kitaplar
Çocuklara yaz hediyeleri
16. Bienal’in sanatçıları açıklandı
Hiçbir şey yapmadan yürümek...