İstanbul Modern ve Bienal için İstanbul’da yaşanır
Financial Times, İstanbul’da yaşama nedenlerini sıraladı. İstanbul Modern ve İstanbul Bienali, Financial Times’a göre İstanbul’da yaşamak için sıralanan 5 neden arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Modern’in Karaköy’de yapımı devam eden yeni müze binası ve 16. İstanbul Bienali, Financial Times Property Listings’de (Emlak Haberleri) “İstanbul’da yaşamak için 5 neden”den biri oldu. Jessie Williams’ın 21 Ocak tarihli yazısında İstanbul Modern ve 16. İstanbul Bienali’ne ilk sırada yer verildi. İstanbul’un bir çağdaş sanat merkezi olması bu nedenlerin başında gösterilirken, yazıda dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyacak yeni müze binası 2021 yılında kapılarını yeniden açana kadar sanatseverlerin İstanbul Modern’i Beyoğlu’ndaki geçici mekânında ziyaret edebileceği bilgisine de yer veriliyor. Haberde Eylül ayında Yedinci Kıta başlığı ve Türkiye ve dünyadan pek çok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali’nin, 2019 uluslararası sanat takviminin en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldığı belirtildi.
Financial Times Property Listings’de yer alan habere aşağıdaki bağlantıda ulaşabilirsiniz.
https://propertylistings.ft.com/propertynews/turkey/5634-five-reasons-to-live-in-istanbul-turkey.html
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