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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
21.01.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

İstanbul Modern ve Bienal için İstanbul’da yaşanır

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İstanbul Modern ve Bienal için İstanbul’da yaşanır

Financial Times, İstanbul’da yaşama nedenlerini sıraladı. İstanbul Modern ve İstanbul Bienali, Financial Times’a göre İstanbul’da yaşamak için sıralanan 5 neden arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Modern’in Karaköy’de yapımı devam eden yeni müze binası ve 16. İstanbul Bienali, Financial Times Property Listings’de (Emlak Haberleri) “İstanbul’da yaşamak için 5 neden”den biri oldu. Jessie Williams’ın 21 Ocak tarihli yazısında İstanbul Modern ve 16. İstanbul Bienali’ne ilk sırada yer verildi. İstanbul’un bir çağdaş sanat merkezi olması bu nedenlerin başında gösterilirken, yazıda dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyacak yeni müze binası 2021 yılında kapılarını yeniden açana kadar sanatseverlerin İstanbul Modern’i Beyoğlu’ndaki geçici mekânında ziyaret edebileceği bilgisine de yer veriliyor. Haberde Eylül ayında Yedinci Kıta başlığı ve Türkiye ve dünyadan pek çok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali’nin, 2019 uluslararası sanat takviminin en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldığı belirtildi.

Financial Times Property Listings’de yer alan habere aşağıdaki bağlantıda ulaşabilirsiniz.
https://propertylistings.ft.com/propertynews/turkey/5634-five-reasons-to-live-in-istanbul-turkey.html

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