İstanbul Fringe Festivali başlıyor
Bu yıl İstanbul'da ilk kez gerçekleşecek Fringe Festivali, farklı kültürlerdeki 22 ekibin tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki işlerini seyirciye sunacak. 18-22 Eylül'de gerçekleşecek festival kapsamında atölyeler, buluşmalar ve partiler de yer alacak.
Dünyanın birçok şehrinde senede bir kez gerçekleştirilen Fringe Festivali ilk kez Istanbul’a geliyor. Istanbul Fringe Festival sahne sanatlarında alternatif işler üreten yerli ve yabancı sanatçıları Istanbul’daki sahne ve mekânlarda seyirciyle buluşturacak. 5 gün sürecek bu festivalde dans, tiyatro ve performans gibi etkinliklerin yanı sıra atölyeler, sanatçı buluşmaları ve partiler de düzenlenecek.
'Alternatif', 'keşfedilmemiş', 'sınır' anlamına gelen Fringe, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini orada sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Festival, 1947'den bu yana her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon katılımcıyla buluşturuyor.
Festival 18-22 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Biletlere tiyatrolar.com.tr 'den ulaşabilirsiniz.
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