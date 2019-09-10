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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
10.09.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

İstanbul Fringe Festivali başlıyor

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İstanbul Fringe Festivali başlıyor

Bu yıl İstanbul'da ilk kez gerçekleşecek Fringe Festivali, farklı kültürlerdeki 22 ekibin tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki işlerini seyirciye sunacak. 18-22 Eylül'de gerçekleşecek festival kapsamında atölyeler, buluşmalar ve partiler de yer alacak.

Dünyanın birçok şehrinde senede bir kez gerçekleştirilen Fringe Festivali ilk kez Istanbul’a geliyor. Istanbul Fringe Festival sahne sanatlarında alternatif işler üreten yerli ve yabancı sanatçıları Istanbul’daki sahne ve mekânlarda seyirciyle buluşturacak. 5 gün sürecek bu festivalde dans, tiyatro ve performans gibi etkinliklerin yanı sıra atölyeler, sanatçı buluşmaları ve partiler de düzenlenecek. 

 'Alternatif', 'keşfedilmemiş', 'sınır' anlamına gelen Fringe, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini orada sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Festival, 1947'den bu yana her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon katılımcıyla buluşturuyor.

İstanbul Fringe Festivali başlıyor

Festival 18-22 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Biletlere  tiyatrolar.com.tr 'den ulaşabilirsiniz.

 

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