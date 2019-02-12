İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası'ndan sevgililere özel konser
İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası (İDSO) 15 Şubat Cuma akşamı sevgililerle özel bir konsere hazırlanıyor.
İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor. Her Cuma akşamı İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sunan İDSO, 15 Şubat'ta sevgililer için büyük bir özel bir programa perde açacak. 'Sevgililer Günü Konseri'nde İstanbul 12 Orkestrası ile aşk şarkıları eşliğinde duygu dolu bir akşam yaşanacak.
Orkestra şefi Carlo Rizzari yönetiminde gerçekleşecek Sevgililer Günü Konseri Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak. Konserde, İstanbul 12 Orkestrası'nın yanı sıra; Hectar Berlioz'un 'Romeo et Juliette Senfonisi'nin ikinci bölümü ve Leonard Bernstein'İn 'Batı Yakası Hikâyesinden Senfonik Danslar' (Romeo ve Juliet aşkının 20.yüzyıl versiyonu) dinleyicilerle buluşacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle