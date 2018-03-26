İlk albüme ilk konser

İçerisinde 4 parça bulunan albüme adını veren ‘Avare’ parçasında Tüzün’ün yazdığı sözlere müziğiyle Goran Bregovic eşlik etti. Asıl mesleği doktorluk olan Şansın Tüzün, tıp profesörü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim dalı öğretim üyesi. Tüzün 2014 yılında ‘Middle East’ adlı şarkısını Nobel Barış Ödülü adayı Medeniyetler Korosu ile seslendirmişti. Daha önce New York’daki Drom Müzikholünde ve Amerika’nın diğer şehirlerinde ‘Voices of Turkey’ projesiyle sahne alan ChanCe bu akşam Beyoğlu Jolly Joker’de İstanbul’daki ilk konserini verecek.