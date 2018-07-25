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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
25.07.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

İki yeni Türk filminden Venedik'te dünya prömiyeri

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İki yeni Türk filminden Venedik'te dünya prömiyeri
'Yuva' filminden

Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj sinema filmi 'Anons' ve Emre Yeksan'ın yazıp yönettiği yeni filmi, 'Yuva' 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak. Filmler dünya prömiyerlerini 29 Ağustos – 8 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde yapacak. Yuva'nın dünyasından ilhamla tasarlanan, Deniz Tortum'un yazıp yönettiği 'Selyatağı' VR filmi ise Venice VR'ın Biennale College bölümünde gösterilecek.

'Uzak İhtimal' ve 'Yozgat Blues' filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un yeni filmi 'Anons'; 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti’ye seçilen 18 film arasında yer alıyor. Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı 'Anons', festival kapsamında aynı zamanda dünya prömiyerini yapacak. Başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz’ün paylaştığı film, ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.

Emre Yeksan’ın dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 32. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapan ilk filmi 'Körfez’in ardından, ikinci filmi 'Yuva' da dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali Biennale College - Cinema bölümünde yapacak. 'Yuva', Venedik Bienali çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri. Anna Maria Aslanoğlu’nun yapımcısı olduğu 'Yuva', bu programa Türkiye’den seçilen ilk film.

İlk filmi 'Körfez' ile şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan bir adamın öyküsünü anlatan Yeksan, bu kez ormanda yaşayan bir adamı takip ediyor. Çekimleri İğneada’da yapılan 'Yuva', ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın, şehre geri getirilmeye çalışılırken, doğanın da bu sürece müdahil olmasıyla, evrendeki yerini arayışının hikâyesini anlatıyor. 

VR FİLMİ 'SELYATAĞI

Emre Yeksan'ın yazıp yönettiği 'Yuva’nın dünyasından ilhamla tasarlanan Deniz Tortum'un yazıp yönettiği 'Selyatağı' VR filmi ise Venice Virtual Reality / Biennale College bölümünde gösterilecek. istos film ve Institute of Time işbirliğinde yapılan 'Selyatağı' VR filmi, Venice VR bölümünde yer alan Türkiye’den ilk film.  

 

 

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