İki yeni Türk filminden Venedik'te dünya prömiyeri
Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj sinema filmi 'Anons' ve Emre Yeksan'ın yazıp yönettiği yeni filmi, 'Yuva' 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak. Filmler dünya prömiyerlerini 29 Ağustos – 8 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde yapacak. Yuva'nın dünyasından ilhamla tasarlanan, Deniz Tortum'un yazıp yönettiği 'Selyatağı' VR filmi ise Venice VR'ın Biennale College bölümünde gösterilecek.
'Uzak İhtimal' ve 'Yozgat Blues' filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un yeni filmi 'Anons'; 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti’ye seçilen 18 film arasında yer alıyor. Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı 'Anons', festival kapsamında aynı zamanda dünya prömiyerini yapacak. Başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz’ün paylaştığı film, ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.
Emre Yeksan’ın dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 32. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapan ilk filmi 'Körfez’in ardından, ikinci filmi 'Yuva' da dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali Biennale College - Cinema bölümünde yapacak. 'Yuva', Venedik Bienali çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri. Anna Maria Aslanoğlu’nun yapımcısı olduğu 'Yuva', bu programa Türkiye’den seçilen ilk film.
İlk filmi 'Körfez' ile şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan bir adamın öyküsünü anlatan Yeksan, bu kez ormanda yaşayan bir adamı takip ediyor. Çekimleri İğneada’da yapılan 'Yuva', ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın, şehre geri getirilmeye çalışılırken, doğanın da bu sürece müdahil olmasıyla, evrendeki yerini arayışının hikâyesini anlatıyor.
VR FİLMİ 'SELYATAĞI'
Emre Yeksan'ın yazıp yönettiği 'Yuva’nın dünyasından ilhamla tasarlanan Deniz Tortum'un yazıp yönettiği 'Selyatağı' VR filmi ise Venice Virtual Reality / Biennale College bölümünde gösterilecek. istos film ve Institute of Time işbirliğinde yapılan 'Selyatağı' VR filmi, Venice VR bölümünde yer alan Türkiye’den ilk film.
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