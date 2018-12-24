İDOB’dan yeni yıla özel konser
İstanbul Devlet Opera ve Balesi , ‘Viyana’ konseptindeki programı ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 27 Aralık’ta yeni yıl konseri düzenleyecek.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), ‘Viyana’ konseptindeki programı ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 27 Aralık’ta yeni yıl konseri düzenleyecek. Program, Avusturyalı besteci Johann Strauss’a ait eserlerden oluşacak. Bestecinin, ‘Die Fledermaus’ operetinden aryalar, valsler ve polkalar programda yerini alacak. Konsere solist olarak Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim katılacak, Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. Strauss’un ‘Mavi Tuna’ valsinde ise dansçılar Berfu Elmas ve Çağatay Özmen sahnede olacak. Sercan Gazeroğlu şefliğindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ise; ‘Mutlu Bir Yılın Özlemi’, ‘Hoş Geldin Yeni Yıl’, ‘We Wish You a Merry Christmas’ ve ‘Jingle Bells’ şarkılarıyla konserde sahne alacak.
Konser 3 Ocak 2019 ve 5 Ocak 2019 tarihlerinde Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde tekrarlanacak.
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