Sanat hamiliği adına tarihimizde iz bırakan isimlerden biri iş adamı Ahmet Kara ve Kara’nın zaman içerisinde dostluk kurduğu sanatçıların başında '14 Kuşağı' temsilcilerinden İbrahim Çallı geliyor. Sanatçı, Ahmet Kara’nın portresinin ardından eşi Makbule Kara’yı da resmediyor. İkilinin pekişen dostluğu Çallı’nın, Makbule Hanım ve kız kardeşlerini yüzeye taşımasına neden oluyor.

20-23 Şubat 2020'de düzenlenecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapsamında, Ahmet Kara’nın torunu Ahmet Arif Merey’in katkılarıyla gerçekleşecek ‘Merey Koleksiyonu Işığında İbrahim Çallı’nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın’ başlıklı seçkide yer alacak Plajda Kardeşler ve Ada’da Kardeşler adlı figüratif çalışmalar, bu doğrultuda sanatçının betimlediği yapıtları oluşturuyor. Parkta Kara Ailesi isimli eser ise Ahmet Kara’nın ailesine mensup bireylerin günlük yaşamından sahneleri resmediyor. Sanatçıya ait Balo ve Şapkalı Kadın adını taşıyan eserler Genç Cumhuriyet Döneminde, Batılı anlamda mesafe kat etmiş çağdaş kadınımızın sosyo-kültürel yaşamını gözler önüne seren boyamaları oluşturuyor.