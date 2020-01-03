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Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Hollywood’da ‘Huzursuzluk’ zamanı

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Hollywood’da ‘Huzursuzluk’ zamanı

Zülfü Livaneli’nin 2017 yılında yayımlanan ve kısa sürede 700 bin baskıya ulaşan “Huzursuzluk” adlı romanı film oluyor.

Pek çok dile çevrilen roman, Türk-Amerikan ortak yapımıyla beyazperdeye taşınacak. Senaryosunu Aylin Livaneli’nin kaleme aldığı filmin yapımcılığını Hann Medya ile Nebil Özgentürk üstlendi. Film için Amerikan bir yapım şirketiyle görüştüklerini belirten Hann Medya Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin, “Çok satan kitaplar Hollywood’un altın madeni. Bu kadar güçlü ve evrensel bir hikâyenin onları heyecanlandırdığını belirtmeliyim. Filmi hemen çekmek istiyorlar. Şu anda bir Hollywood yönetmeni ile ‘casting’ ve diğer detaylar üzerinde konuşuyoruz” dedi.

GİZLİLİK ANLAŞMASI VAR

İlkem Şahin, Amerikan yapım şirketi ile imzaladıkları gizlilik anlaşması nedeniyle yönetmenin ismini henüz açıklayamadıklarını da belirtti. “Huzursuzluk” romanı Ezidi bir kızın yürek burkan hikâyesini anlatıyor.

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