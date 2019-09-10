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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Heybeli Nezihe Meriç’i unutmadı

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Heybeli Nezihe Meriç’i unutmadı

Yolu Heybeli’den geçen sanatçıları ada hafızasında kalıcı kılmayı hedefleyen Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği, 13 Eylül’de Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nezihe Meriç’in 1946-1954 yılları arasında müzik öğretmenliği yaptığı Heybeliada İlkokulu’nun bahçe duvarına usta yazarın adını yazdığı plaket yerleştirecek.

Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği, yolu Heybeli’den geçen edebiyatçıları/sanatçıları Ada hafızasında kalıcı kılmayı hedeflediği etkinliklere Zeyyat Selimoğlu’yla başlamış, yazar-çevirmen Selimoğlu’nun Refah Şehitleri Caddesi’ndeki evinin önüne bir plaket yerleştirmişti.
Dernek, bu kez 1946-1954 yılları arasında Heybeliada İlkokulu’nda müzik öğretmenliği yapmış olan edebiyatımızın önemli yazarlarından Nezihe Meriç’in 10. ölüm yıldönümünde, burada geçirdiği yılları ölümsüzleştirmek için geçmişte Heybeliada İlkokulu ve Heybeliada Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermiş binanın bahçe duvarına usta yazarın adının yazdığı bir plaket yerleştirecek. 13 Eylül Cuma saat 18.00’de düzenlenecek plaket töreninin ardından Meriç’in Heybeliadalı öğrencileri anılarını paylaşacak ve Nezihe Meriç edebiyatı üzerine konuşmalar yapılacak.
Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada “Nezihe Meriç’in öykülerinin satır aralarında Heybeliada’nın izlerine rastlamak ve o yıllarda mandolin çalmayı öğrettiği öğrencilerin anılarıyla karşılaşmak bizi oldukça heyecanlandırdı” ifadelerine yer verildi.

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