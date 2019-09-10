Heybeli Nezihe Meriç’i unutmadı
Yolu Heybeli’den geçen sanatçıları ada hafızasında kalıcı kılmayı hedefleyen Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği, 13 Eylül’de Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nezihe Meriç’in 1946-1954 yılları arasında müzik öğretmenliği yaptığı Heybeliada İlkokulu’nun bahçe duvarına usta yazarın adını yazdığı plaket yerleştirecek.
Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği, yolu Heybeli’den geçen edebiyatçıları/sanatçıları Ada hafızasında kalıcı kılmayı hedeflediği etkinliklere Zeyyat Selimoğlu’yla başlamış, yazar-çevirmen Selimoğlu’nun Refah Şehitleri Caddesi’ndeki evinin önüne bir plaket yerleştirmişti.
Dernek, bu kez 1946-1954 yılları arasında Heybeliada İlkokulu’nda müzik öğretmenliği yapmış olan edebiyatımızın önemli yazarlarından Nezihe Meriç’in 10. ölüm yıldönümünde, burada geçirdiği yılları ölümsüzleştirmek için geçmişte Heybeliada İlkokulu ve Heybeliada Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermiş binanın bahçe duvarına usta yazarın adının yazdığı bir plaket yerleştirecek. 13 Eylül Cuma saat 18.00’de düzenlenecek plaket töreninin ardından Meriç’in Heybeliadalı öğrencileri anılarını paylaşacak ve Nezihe Meriç edebiyatı üzerine konuşmalar yapılacak.
Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada “Nezihe Meriç’in öykülerinin satır aralarında Heybeliada’nın izlerine rastlamak ve o yıllarda mandolin çalmayı öğrettiği öğrencilerin anılarıyla karşılaşmak bizi oldukça heyecanlandırdı” ifadelerine yer verildi.
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