UZUN yıllar boyunca Kadıköy’de yaşamış, eserlerini Kadıköy’de üreten Haldun Taner’in edebi ve insani kişiliğinin belleklerde diri kalmasını sağlayacak ‘Haldun Taner Müze Evi’ açıldı. Kadıköy Belediyesi’ne ait Fenerbahçe Mahallesi’nde bulunan ikinci derece tarihi eser olan bina restorasyonu yapılarak müze evi haline getirildi. Usta yazarın 103’üncü yaş günü olan 16 Mart’ta açılışı yapılan Haldun Taner Müze Evi yazarın eşi Demet Taner, yakın dostları Metin Akpınar, Gülriz Sururi, Can Gürzap, Mustafa Pilevneli, Salih Kalyoncu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköylülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Haldun Taner’in eşi Demet Taner, “Yıllardır arzu ettiğim bir şey gerçekleşti. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, Haldun Taner Müze Evi’nin Haldun Taner’in anısına olduğu kadar kültür hayatımıza da katkı sağlamasını dilerim” dedi.

117 yıllık tarihi binada başta Haldun Taner’in kişisel eşyaları ve eserlerinden örnekler sergileniyor. Haldun Taner’in kitapları, daktilosu, meşhur şapkası, atkısı gibi eşyalarının sergilendiği binada aynı zamanda edebiyat ve tiyatro sanatına dair etkinlikler de gerçekleştirilecek.