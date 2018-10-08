Güney Kore'nin 'dans eden fotoğrafçı'sı Türkiye'de
Game Art Gallery, 12-27 Ekim tarihleri arasında Güney Koreli sanatçı Youngho Kang’ı ağırlayacak.
Dünyaca ünlü sanatçıları Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturan Gama Art Gallery, bu kez Güney Kore’de ‘Dans Eden Fotoğrafçı’ lakabıyla tanınan Youngho Kang’ın ‘Boşlukta Keşif’ ( Figuring Out On Empty) adlı sergisine ev sahipliği yapacak.
Bir reklam fotoğrafçısı olan Youngho Kang, modelleriyle müzik eşliğinde dans ederek iletişim kurduğu kendine has çekim tarzından ötürü ülkesinde, ‘Dans Eden Fotoğrafçı’ lakabıyla tanınıyor. Kang, yapıtlarını bir tür performans sanatı olarak nitelendiriyor. Sanatçı, çalışmalarını tanımlarken ‘’İmge yaratma yöntemim mevcut iki türün bir kaynaşması olan belgesel güzel sanatlar fotoğrafçılığıdır. Asla dijital müdahaleye başvurmaksızın, hayal gücüm ve keşfedilmiş ana türlerin yardımıyla imgeler ararım.’’ diyor.
Küratörlüğünü Şule Altıntaş’ın yaptığı Youngho Kang’ın ‘Boşlukta Keşif’ sergisi 12-27 Ekim tarih aralığında Pazar - Pazartesi günleri hariç her gün 13:00- 19:00 saatleri arası Gama Art Gallery’de izlenebilir.
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