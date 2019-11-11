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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Gezici Festival 25 yaşında

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Gezici Festival 25 yaşında

Gezici Festival, 25. yılında seyircisini unutulmayacak bir film seçkisiyle buluşturmak üzere yola çıkıyor. 29 Kasım 5 Aralık tarihlerinde Ankara’da, 6 - 8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9 - 12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak Festival, modern sinemanın ilham verici örneklerini ve sinema sanatının klâsiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunacak.

Festival'in bu yılki programında Dünya Sineması, Kısa İyidir, Çocuklar İçin, Türkiye Sineması, Sessiz Sinema gibi klâsikleşen bölümlerin yanı sıra 25. yıl için özel olarak programlanan, yeni, tematik film seçkileri de yer alıyor. 
Bu yılın dikkat çeken filmleri şöyle:

Slovak yönetmen Marko Škop'un Slovakya'nın Oscar adayı filmi Nech je svetlo / Işık, Daha Fazla Işık.

Guatemalalı sinemacı César Díaz'ın Nuestras madre / Annelerimiz.

Karim Aïnouz'un yeni filmi A Vida Invisível / Görünmez Yaşam.

Romanyalı sinemacı Anca Damian'ın yeni filmi L'extraordinaire voyage de Marona / Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi.

Eliza Capai'nin Espero tua (re)volta / Sıra Sende.

Josephine Mackerras'ın ilk uzun metraji Alice

İngiliz oyuncu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi, Rare Beasts / Ayrık Otları.

Brezilyalı yönetmen Sandra Kogut'un Três Verões / Üç Yaz.

Güney Koreli sinemacı Bora Kim'in Beol-sae / Sinek Kuşu.

Joe Odegari'nin, Christopher Doyle ile beraber çalıştığı ilk yönetmenlik denemesi Aru Sendo No Hanashi / Zaman Her Şeyi Siler. 

Gezici Festival 25 yaşında

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