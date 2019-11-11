Gezici Festival 25 yaşında
Gezici Festival, 25. yılında seyircisini unutulmayacak bir film seçkisiyle buluşturmak üzere yola çıkıyor. 29 Kasım 5 Aralık tarihlerinde Ankara’da, 6 - 8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9 - 12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak Festival, modern sinemanın ilham verici örneklerini ve sinema sanatının klâsiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunacak.
Festival'in bu yılki programında Dünya Sineması, Kısa İyidir, Çocuklar İçin, Türkiye Sineması, Sessiz Sinema gibi klâsikleşen bölümlerin yanı sıra 25. yıl için özel olarak programlanan, yeni, tematik film seçkileri de yer alıyor.
Bu yılın dikkat çeken filmleri şöyle:
Slovak yönetmen Marko Škop'un Slovakya'nın Oscar adayı filmi Nech je svetlo / Işık, Daha Fazla Işık.
Guatemalalı sinemacı César Díaz'ın Nuestras madre / Annelerimiz.
Karim Aïnouz'un yeni filmi A Vida Invisível / Görünmez Yaşam.
Romanyalı sinemacı Anca Damian'ın yeni filmi L'extraordinaire voyage de Marona / Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi.
Eliza Capai'nin Espero tua (re)volta / Sıra Sende.
Josephine Mackerras'ın ilk uzun metraji Alice
İngiliz oyuncu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi, Rare Beasts / Ayrık Otları.
Brezilyalı yönetmen Sandra Kogut'un Três Verões / Üç Yaz.
Güney Koreli sinemacı Bora Kim'in Beol-sae / Sinek Kuşu.
Joe Odegari'nin, Christopher Doyle ile beraber çalıştığı ilk yönetmenlik denemesi Aru Sendo No Hanashi / Zaman Her Şeyi Siler.
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