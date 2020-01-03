Genç yetenekler sahneye çıkıyor

Geçtiğimiz ekim ayında New York’ta Young Artist Guild yarışmasını kazanan ve aynı zamanda ‘BBC Classical Artist’ seçilen ÇEV Sanat bursiyeri çello sanatçısı Cemal Aliyev’in solist olarak performans sergileyeceği konserde, klasik müziğin parlak yıldızı İngiliz keman sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran’ın onur konuğu olarak katılacağı konserde projenin daimi destekçisi Halit Ergenç de genç yeteneklerin yanında yer alacak. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından Genç Yetenekler Projesi kapsamında bu yıl 11’incisi hayata geçirilen konser, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı tarafından yönetilecek. QNB Finansbank ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek konserde, proje kapsamında eğitimine devam eden; Arda Karakaya (keman), Ezgi Sarıkçıoğlu (keman), Gizem Sözeri (kontrbas), Gülin Ataklı (obua), Kazım Kaan Alıcıoğlu (keman), Beren Gürcüoğlu (piyano), Cansu Naz Eriş (piyano), Arya Su Gülenç (piyano) ve Adil Kerem Ünal (piyano) performans sergileyecek.

SANAT ELÇİLERİ

Genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olarak, bu gençlerin dünyada parlayan yıldızlar olmaları yolunda ilerlemeleri için gerekli imkânları sağlamaya çalıştıklarını belirten ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, “Gençlerimiz, sanat kurulumuzu oluşturan Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil’in katkılarıyla şimdiden ülkemizin birer sanat elçisi oldu. Hepsi uluslararası düzeyde takdir gördüler. Dünyanın en önemli yarışmalarında birincilikleri ülkemize kazandırdılar” dedi.

BATIDA DEVLET KURUMLARI ÜSTLENİYOR

Türkiye’de fevkalade umut vaat eden gençlerin olduğunu belirten Genç Yetenekler projesinin sanat kurulunda yer alan Fazıl Say, “Yaklaşık 10 yıldır ÇEV Sanat vesilesi ile genç yeteneklerle bir araya gelerek, projeler gerçekleştiriyorum. Batı dünyasında ÇEV Sanat’ın yürüttüğü burs vererek gençleri okutma işlevini devlet kurumları üstleniyor. Ancak maalesef biz Türkiye’de devletin bu imkânlarına sahip olamıyoruz. Bu yüzden de ÇEV Sanat’ın gayreti ve iyi niyetini çok önemsiyoruz. Genç yeteneklerimizin önü çok açık. Bu gençlerimiz dünyaya açılmalı, dünyada tanınan ne kadar çok sanatçımız olursa o kadar iyi” dedi.