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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
28.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Franz Ferdinand öncesi Baba Zula

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Franz Ferdinand öncesi Baba Zula

 Eylülde çıkaracakları yeni albümlerinin müjdecisi üç şarkıdan oluşan yeni EP’si ‘Kızıl Gözlüm’ü yayımlayan Baba Zula, 19 Haziran’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek Franz Ferdinand konserinin de açılış grubu olacak.

Geleneksel Doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştiren Baba Zula, üç şarkıdan oluşan ‘Kızıl Gözlüm’ EP’sini yayınladı. Grup, aynı zamanda 19 Haziran’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek Franz Ferdinand konserinin de açılış grubu olacak.
Tüm dünyada Glitterbeat Records etiketiyle yayınlanan ‘Kızıl Gözlüm’, grubun Eylül ayında yayınlamayı planladığı yeni stüdyo albümü ‘Derin Derin’in de müjdecisi. EP’ye adını veren ‘Kızıl Gözlüm’, 20 yılı geride bırakan grubun kurucusu Murat Ertel prodüktörlüğünde kaydedildi. EP’de hüseyni makamının synth davulları ile senkronize edildiği psychedelic kentsel folklorun sesi olan şarkılar bulunuyor. Parça, grubun diğer kurucusu Levent Akman’ın elektronik altyapılar, bendir ve kaşık, Periklis Tsoukalas’ın elektrik ud performanslarını ve Ümit Adakale’nin asma davul ve barbukalarını da içeriyor. Mini albümdeki diğer şarkı ‘Kervan Yolda’, grubun eylül ayında yayınlanacak yeni albümünde de yer alıyor. Parçanın iki farklı remiksi bulunuyor. EP’nin kapağı, Esma ve Murat Ertel tarafından tasarlandı ve uluslararası grafik sanatçısı Murat Ertel’in babası Mengü Ertel’in eserlerinden oluşturuldu.

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