Franz Ferdinand öncesi Baba Zula
Eylülde çıkaracakları yeni albümlerinin müjdecisi üç şarkıdan oluşan yeni EP’si ‘Kızıl Gözlüm’ü yayımlayan Baba Zula, 19 Haziran’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek Franz Ferdinand konserinin de açılış grubu olacak.
Geleneksel Doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştiren Baba Zula, üç şarkıdan oluşan ‘Kızıl Gözlüm’ EP’sini yayınladı. Grup, aynı zamanda 19 Haziran’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek Franz Ferdinand konserinin de açılış grubu olacak.
Tüm dünyada Glitterbeat Records etiketiyle yayınlanan ‘Kızıl Gözlüm’, grubun Eylül ayında yayınlamayı planladığı yeni stüdyo albümü ‘Derin Derin’in de müjdecisi. EP’ye adını veren ‘Kızıl Gözlüm’, 20 yılı geride bırakan grubun kurucusu Murat Ertel prodüktörlüğünde kaydedildi. EP’de hüseyni makamının synth davulları ile senkronize edildiği psychedelic kentsel folklorun sesi olan şarkılar bulunuyor. Parça, grubun diğer kurucusu Levent Akman’ın elektronik altyapılar, bendir ve kaşık, Periklis Tsoukalas’ın elektrik ud performanslarını ve Ümit Adakale’nin asma davul ve barbukalarını da içeriyor. Mini albümdeki diğer şarkı ‘Kervan Yolda’, grubun eylül ayında yayınlanacak yeni albümünde de yer alıyor. Parçanın iki farklı remiksi bulunuyor. EP’nin kapağı, Esma ve Murat Ertel tarafından tasarlandı ve uluslararası grafik sanatçısı Murat Ertel’in babası Mengü Ertel’in eserlerinden oluşturuldu.
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