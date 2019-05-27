Fransız Müzik Bayramı bomontiada'da kutlanacak
İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Fransız Müzik Bayramı’nı, 21-22 Haziran tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada işbirliği ile kutlayacak.
İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Fransız Müzik Bayramı’nı, Yapı Kredi bomontiada işbirliği ile kutlayacak. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek konserler, farklı coğrafyaların renklerini müzikseverlerle buluşturacak. Yapı Kredi bomontiada Avlu’da da kutlanacak Fransız Müzik Bayramı, 21 Haziran’da Paris banliyösünden gelen dört kovboyun kurduğu Aälma Dili, 22 Haziran’da ise müzik tutkusunu paylaşan üç çocukluk arkadaşı tarafından kurulan Deluxe gruplarını ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak konserlere katılım ücretsiz.
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