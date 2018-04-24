Ezel Akay ile masallardan damağa uzanan lezzetler
Sinema yönetmeni ve gurme Ezel Akay, masallardan damağa uzanan yemekleri ile 29 Nisan Pazar akşamı Ayvalık Denizyıldızı’nda olacak. Hem pişirip hem sunacağı yemekler ile Akay, hikayeleri ile dillere destan yemekleri pişirip anlatacak.
‘Masaldan Damağa’ etkinliğinde Ayvalık’ın gözdesi zeytinyağının başrolde olduğu yemekler ile çok özel içeceklerin de sunulacağı gecede sineması ile masallar anlatan Ezel Akay bu kez sofraya koyduğu bir kaç tabak ile misafirlerini güzel yemekler ve hikayelerle dolu bir gecede ağırlayacak. Konsepti Aslı Atasoy tarafından geliştirilen ‘Masaldan Damağa’ isimli etkinlikte geçmişi hikayelere dayanan özel yemekler misafirlerle buluşacak.
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