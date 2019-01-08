Evlerini Nesin Vakfı’na bağışladılar
GEÇTİĞİMİZ hafta kaybettiğimiz ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin vasiyeti ortaya çıktı. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, hayatlarını kaybetmeden önce, bir dairesinde yaşadıkları Gümüşsuyu’ndaki beş katlı binalarını bir kültür ve sanat evi yapılması için Nesin Vakfı’na bağışlamışlar. Haberi Aziz Nesin’in oğlu, Nesin Vakfı Kurucusu Ali Nesin sosyal medyadan duyurdu.
Nesin, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar’ın yaptıkları bağışla vakfın hayatına yeni bir yön verdiğini ifade etti. Nesin, yaptığı açıklamada Gülriz Sururi ve Engin Cezar’ın isimlerini Matematik Köyü’nde yaşatacaklarını söyledi. Nesin Vakfı yöneticilerinden Süleyman Cihangiroğlu da yaptığı yazılı açıklamada binayı ‘Nesin Vakfı Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Kültür Merkezi’ne dönüştüreceklerini belirtti.
BERABER TASARLADIK
Cihangiroğlu’nun yaptığı açıklama şöyle: “Gülriz Sururi eşi Engin Cezzar’dan tam tamına iki yıl sonra yine bir ocak günü dilediği gibi toprağa karıştı.
Şimdi bizler onun vasiyeti çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız. Onun ve Engin Bey’in ismini Matematik Köyü’müzde yaşatacağız. Matematik ve Felsefe Köylerimizi birleştiren ana yola Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Sokağı ismini verdik, hatta şu bir iki günde sokağın tabelalarını astık bile. Yine onların adına Gümüşsuyu’nda yaşadıkları evi ve binayı ‘Nesin Vakfı Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Kültür Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Bu bizim hayatımızı değiştiren bir proje olacak, sizlerle ve gençlerle daha içiçe olacağız. Tahmin edersiniz ki kültür merkezinin de her bir ayrıntısını konuştuk, logosunu tasarladık, logodaki fotoğrafları beğenmedi, yine kendi seçti, gönderdi, değiştirdik. Merkeze yerleşecek özel eşyalar, tiyatro afişleri, kostümlerini bile uzun uzun konuştuk. Son konuşmamızda isimlerinin burada yaşayacak olmasından dolayı ne kadar heyecanlandığını söylerken o kocaman gözleri daha da parlıyordu. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar dönemi bizim için de, onlar için de yeni bir başlangıç olacak. Artık bizimle yaşayacaklar.”
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