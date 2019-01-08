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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Evlerini Nesin Vakfı’na bağışladılar

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Evlerini Nesin Vakfı’na bağışladılar

GEÇTİĞİMİZ hafta kaybettiğimiz ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin vasiyeti ortaya çıktı. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, hayatlarını kaybetmeden önce, bir dairesinde yaşadıkları Gümüşsuyu’ndaki beş katlı binalarını bir kültür ve sanat evi yapılması için Nesin Vakfı’na bağışlamışlar. Haberi Aziz Nesin’in oğlu, Nesin Vakfı Kurucusu Ali Nesin sosyal medyadan duyurdu.

Nesin, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar’ın yaptıkları bağışla vakfın hayatına yeni bir yön verdiğini ifade etti. Nesin, yaptığı açıklamada Gülriz Sururi ve Engin Cezar’ın isimlerini Matematik Köyü’nde yaşatacaklarını söyledi. Nesin Vakfı yöneticilerinden Süleyman Cihangiroğlu da yaptığı yazılı açıklamada binayı ‘Nesin Vakfı Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Kültür Merkezi’ne dönüştüreceklerini belirtti.

BERABER TASARLADIK

Evlerini Nesin Vakfı’na bağışladılar

Cihangiroğlu’nun yaptığı açıklama şöyle: “Gülriz Sururi eşi Engin Cezzar’dan tam tamına iki yıl sonra yine bir ocak günü dilediği gibi toprağa karıştı.

Evlerini Nesin Vakfı’na bağışladılar

Şimdi bizler onun vasiyeti çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız. Onun ve Engin Bey’in ismini Matematik Köyü’müzde yaşatacağız. Matematik ve Felsefe Köylerimizi birleştiren ana yola Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Sokağı ismini verdik, hatta şu bir iki günde sokağın tabelalarını astık bile. Yine onların adına Gümüşsuyu’nda yaşadıkları evi ve binayı ‘Nesin Vakfı Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Kültür Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Bu bizim hayatımızı değiştiren bir proje olacak, sizlerle ve gençlerle daha içiçe olacağız. Tahmin edersiniz ki kültür merkezinin de her bir ayrıntısını konuştuk, logosunu tasarladık, logodaki fotoğrafları beğenmedi, yine kendi seçti, gönderdi, değiştirdik. Merkeze yerleşecek özel eşyalar, tiyatro afişleri, kostümlerini bile uzun uzun konuştuk. Son konuşmamızda isimlerinin burada yaşayacak olmasından dolayı ne kadar heyecanlandığını söylerken o kocaman gözleri daha da parlıyordu. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar dönemi bizim için de, onlar için de yeni bir başlangıç olacak. Artık bizimle yaşayacaklar.”

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