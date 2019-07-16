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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
16.07.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Ertegün Kardeşler’in ırkçılıkla mücadelesi belgesel oluyor

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Ertegün Kardeşler’in ırkçılıkla mücadelesi belgesel oluyor

Ray Charles, Aretha Franklin, Miles Davis, Rolling Stones ve Led Zeppelin gibi isimleri müzik dünyasında yıldızlaştıran Atlantic Records’un kurucuları Ahmet ve Nesuhi Ertegün’ün ırkçılığa karşı verdiği mücadele ‘Cazın Sultanları’ ismi ile belgesel oluyor.

ABD’de ırkçılığın en yaygın olduğu 1930 ve 1940’lı yıllarda Ertegün Kardeşler'in siyahi caz müzisyenlerini Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğine davet ederek ırkçılara meydan okumasına odaklanan 'Cazın Sultanları' adlı uzun metraj belgeselinin çekimleri başladı. Ödüllü yönetmenler Ümran Safter ve Mesut Gengeç’in çektiği belgeselin görüntü yönetmenliğini ise Emrah Durmuş üstleniyor. Ekim Medya ve MG Yapım iş birliğinde çekimlerine başlanan belgesel, Ray Charles, Aretha Franklin, Miles Davis, Rolling Stones ve Led Zeppelin’i parlatan Ertegün Kardeşler ile birlikte izleyicileri cazın tarihine doğru müzikal bir yolculuğa çıkarması da hedefleniyor.

‘Cazın Sultanları’ belgeselinin çekimlerinin sonbaharda tamamlanması planlanırken, uluslararası film festivallerinde gösterilerek Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor. Işıl Ecahan’ın danışmanlığında Washington DC, New York, New Orleans ve İstanbul’da çekilecek belgeselin proje koordinatörlüğünü Bülent Günal yapıyor. Alanında uzman isimlerle röportajların da yer alacağı belgeselin konusu ise: Siyahilerin mekanlara arka kapıdan alındığı ve birçok yerde beyazlarla yan yana oturamadığı yıllarda genç Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği tabuları, ön yargıları yıkar ve kapılarını siyahi caz müzisyenlerine sonuna kadar açar. Müzisyenler provalarını büyükelçilikte yapar ve caz geceleri düzenlerler. Misafir edilen sanatçılar arasında Young, Carter, caz piyanisti Meade Lux Lewis, blues devi Leadbelly ile Count Basie ve Ellington gruplarının üyeleri gibi isimler vardır. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün, ABD’li senatörler ve politikacılardan aldıkları tepkilere, diplomatik notalara aldırış etmez. Büyük bir cesaretle siyahi sanatçılara kucak açarlar. Türkiye, konukseverliği ve hoşgörüsüyle ABD’li siyahilerin kalbinde önemli bir yer edinmeye başlar.

Ertegün Kardeşler’in ırkçılıkla mücadelesi belgesel oluyor

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