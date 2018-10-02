ENKA’da ilk sahne Fazıl Say'ın
30. Yıl Müzik Buluşmaları, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda gerçekleşecek Fazıl Say Konseri ile başlıyor.
30. Yıl Müzik Buluşmaları, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda gerçekleşecek Fazıl Say’ın piyano resitali ile başlıyor. ENKA Kültür Sanat’ın 30. Yıl Müzik Buluşmaları, Türkiye’nin dünya çapında tanınmış sanatçılarını bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın ,kendi bestelerinin yanı sıra ölümünün 100. yılında çağdaş müziğin öncü sanatçılarından Claude Debussy’nin eserlerini yorumlayacağı performansı; 9 Ekim Salı günü saat 20.30’da başlayacak.
Etkinlik biletleri 90 TL. Biletlere Biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve ENKA Kültür Sanat Gişesi’nden ulaşılabiliyor.
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