ENKA’da Bu Hafta: İki Film Bir Oyun
30. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları yeni haftada bir tiyatro oyunu ile iki sinema filmini ağırlayacak. Sezonun sevilen oyunlarından Seni Seviyorum Türkiye’nin yanı sıra Serra Yılmaz’ın Cebimdeki Yabancı ve Gülse Birsel’in Aile Arasında filmleri seyirciyle buluşacak.
ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu yeni haftanın ilk etkinliğinde, Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun 'Seni Seviyorum Türkiye' oyununu konuk edecek. Alican Yücesoy, Damla Karaelmas Gökhan, Defne Şener Günay, Emre Koç, İrem Sultan Cengiz’in sahne alacağı oyun; İstanbul’da bir çamaşırhanede yolları kesişen beş kişinin öyküsünü 24 Temmuz Salı akşamı sahneye taşıyacak. Ceren Ercan’ın kaleme aldığı ve bugüne ait sıfır noktasından hikayeler anlatarak seyircisinin zihninde yepyeni soru işaretleri oluşturacak oyun, saat 21.15’te sahnelenecek.
ENKA Perdesinde Komedi
Yeni haftanın programı, iki yerli film gösterimiyle devam edecek. Beyaz perdenin usta oyuncularından Serra Yılmaz’ın ilk yönetmenlik denemesi olan 'Cebimdeki Yabancı', 25 Temmuz Çarşamba akşamı perdeye yansıtılacak. Yönetmen Ferzan Özpetek’in yapımcısı olduğu filmde; Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız rol alıyor. ENKA perdesinin diğer konuğu ise Gülse Birsel’in gişe rekorları kıran Aile Arasında filmi olacak. Demet Evgar, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Ayta Sözeri, Erdal Özyağcılar ve Devrim Yakut başta olmak üzere pek çok önemli oyuncunun rol aldığı film, 26 Temmuz Perşembe akşamı Açıkhava’da komedi tufanı yaşatacak.
Program kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler saat 21.15’te başlayacak.
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