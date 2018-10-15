'En iyi sahne eserleri' belli oldu
Nilüfer Belediyesi ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 'Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye giren eserler belli oldu.
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları’nın, tiyatro dünyasına nitelikli eserler kazandırmak, yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak ve oyun yazarlarını desteklemek amacıyla düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye giren eserler belli oldu.
Yarışmaya bu yıl da ilgi büyük oldu. “Kadınlar sahneye” sloganı ile bir araya gelen seçici kurul, tamamı tiyatrocu beş kadından oluştu. Seçici kurulu oluşturan dramaturg, yazar Prof. Dr. Beliz Güçbilmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Rejisörü Emre Koyuncuoğlu, dramaturg Doç. Dr Selen Korad Birkiye, Hürriyet Gazetesi Kitap Sanat Eki Editörü ve tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar ile Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncusu Pınar Hande Kaplan, Sahne Eseri Yazma Yarışması’na katılan 59 oyun ile Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü için yarışmaya başvuran 11 oyunu değerlendirdi ve en iyiler belirlendi.
Kurul üyelerinin, belirli kriterleri gözeterek verdiği karar sonucunda dereceye girenler ve eserleri Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ödül gecesinde açıklandı. Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediyesi Koordinatörlerinden Dr. Sibel Özer de katıldı.
Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda Şirin Gürbüz, “Delik” isimli oyunuyla birinciliğe değer görülürken, Ahucan Varlıel “Rüya Zaman” isimli oyunuyla ikinci, Duygu Toksoy da “Toz Duman” isimli oyunla üçüncü seçildi. Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’nün sahibi de, bu ödüle başvuran 11 sahne eseri arasından Cansu Yumuşak’ın yazdığı “Misafir” adlı oyun oldu. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi. Ayrıca ilk üç oyun ile Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’ne layık görülen eserler Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak basıldı.
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