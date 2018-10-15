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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
15.10.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

'En iyi sahne eserleri' belli oldu

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'En iyi sahne eserleri' belli oldu

Nilüfer Belediyesi ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 'Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye giren eserler belli oldu.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları’nın, tiyatro dünyasına nitelikli eserler kazandırmak, yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak ve oyun yazarlarını desteklemek amacıyla düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye giren eserler belli oldu.

Yarışmaya bu yıl da ilgi büyük oldu. “Kadınlar sahneye” sloganı ile bir araya gelen seçici kurul, tamamı tiyatrocu beş kadından oluştu. Seçici kurulu oluşturan dramaturg, yazar Prof. Dr. Beliz Güçbilmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Rejisörü Emre Koyuncuoğlu, dramaturg Doç. Dr Selen Korad Birkiye, Hürriyet Gazetesi Kitap Sanat Eki Editörü ve tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar ile Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncusu Pınar Hande Kaplan, Sahne Eseri Yazma Yarışması’na katılan 59 oyun ile Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü için yarışmaya başvuran 11 oyunu değerlendirdi ve en iyiler belirlendi.
Kurul üyelerinin, belirli kriterleri gözeterek verdiği karar sonucunda dereceye girenler ve eserleri Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ödül gecesinde açıklandı. Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediyesi Koordinatörlerinden Dr. Sibel Özer de katıldı.

Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda Şirin Gürbüz, “Delik” isimli oyunuyla birinciliğe değer görülürken, Ahucan Varlıel “Rüya Zaman” isimli oyunuyla ikinci, Duygu Toksoy da “Toz Duman” isimli oyunla üçüncü seçildi. Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’nün sahibi de, bu ödüle başvuran 11 sahne eseri arasından Cansu Yumuşak’ın yazdığı “Misafir” adlı oyun oldu. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi. Ayrıca ilk üç oyun ile Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’ne layık görülen eserler Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak basıldı.

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