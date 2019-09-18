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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler'En iyi sahne eserleri' 3 Ekim’de belli oluyor
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Kitap Sanat
18.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

'En iyi sahne eserleri' 3 Ekim’de belli oluyor

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'En iyi sahne eserleri' 3 Ekim’de belli oluyor

Nilüfer Belediyesi’nin Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye girenler belirlendi. 10 oyunun son değerlendirme listesine kaldığı yarışmanın kazananları, 3 Ekim’deki törende açıklanacak. 

Nilüfer Belediyesi, oyun yazarlığı konusunda sanat dünyasına nitelikli eserler kazandırmak, genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek, yerli tiyatro oyunu repertuvarını zenginleştirmek, edebiyatçıları, şairleri tiyatro oyunları yazmaya özendirmek amacıyla her yıl Mitos Boyut Yayınları işbirliği ile Sahne Eseri Yazma Yarışması düzenliyor. Yarışmanın bu yılki süreci de başladı. Organizasyon ve başvuru sürecinin sorumluluğunu Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun üstlendiği yarışmaya 80 oyun başvurdu. Yarışmaya başvuran eserleri Seçici Kurul Üyeleri, Dramaturg Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, Tiyatro Eleştirmeni Yavuz Pak, Yönetmen Emrah Eren, Oyun Yazarı Şamil Yılmaz ile Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Oyuncusu Pınar Hande Ağaoğlu değerlendirdi.
Jürinin değerlendirmesi sonucunda; 'Aykırı', 'Aynalı Kambur', 'Deli Boğumu', 'Derin Mutsuzluklar Anatomisi', 'Eşik', 'Gümüş Şamdan', 'Hepimiz Onu Bekliyoruz', 'Hurdahaş', 'Kutu Kutu Pense', 'Tanrıdan Önce Düşünmek' isimli oyunlar son değerlendirmeye kaldı. Yarışmada Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü'ne de bu kategoride başvuran sekiz oyun arasından Ülkü Oktay’ın yazdığı 'Taş' adlı oyun değer görüldü. İlk üçe giren eserler 3 Ekim Perşembe günü düzenlenecek törende açıklanacak. Yarışmada bu yıl birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü de 10 bin TL olarak açıklandı.

Ödül alan oyunlar, Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak. Dereceye giren oyunlar Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından da üç yıl içinde sahnelenebilecek

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