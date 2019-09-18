'En iyi sahne eserleri' 3 Ekim’de belli oluyor
Nilüfer Belediyesi’nin Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye girenler belirlendi. 10 oyunun son değerlendirme listesine kaldığı yarışmanın kazananları, 3 Ekim’deki törende açıklanacak.
Nilüfer Belediyesi, oyun yazarlığı konusunda sanat dünyasına nitelikli eserler kazandırmak, genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek, yerli tiyatro oyunu repertuvarını zenginleştirmek, edebiyatçıları, şairleri tiyatro oyunları yazmaya özendirmek amacıyla her yıl Mitos Boyut Yayınları işbirliği ile Sahne Eseri Yazma Yarışması düzenliyor. Yarışmanın bu yılki süreci de başladı. Organizasyon ve başvuru sürecinin sorumluluğunu Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun üstlendiği yarışmaya 80 oyun başvurdu. Yarışmaya başvuran eserleri Seçici Kurul Üyeleri, Dramaturg Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, Tiyatro Eleştirmeni Yavuz Pak, Yönetmen Emrah Eren, Oyun Yazarı Şamil Yılmaz ile Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Oyuncusu Pınar Hande Ağaoğlu değerlendirdi.
Jürinin değerlendirmesi sonucunda; 'Aykırı', 'Aynalı Kambur', 'Deli Boğumu', 'Derin Mutsuzluklar Anatomisi', 'Eşik', 'Gümüş Şamdan', 'Hepimiz Onu Bekliyoruz', 'Hurdahaş', 'Kutu Kutu Pense', 'Tanrıdan Önce Düşünmek' isimli oyunlar son değerlendirmeye kaldı. Yarışmada Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü'ne de bu kategoride başvuran sekiz oyun arasından Ülkü Oktay’ın yazdığı 'Taş' adlı oyun değer görüldü. İlk üçe giren eserler 3 Ekim Perşembe günü düzenlenecek törende açıklanacak. Yarışmada bu yıl birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü de 10 bin TL olarak açıklandı.
Ödül alan oyunlar, Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak. Dereceye giren oyunlar Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından da üç yıl içinde sahnelenebilecek
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