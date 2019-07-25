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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Elif Şafak Booker’ın aday listesinde

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Elif Şafak Booker’ın aday listesinde

Sadece Birleşik Krallık veya İrlanda’da yayınlanan kitapların aday olabildiği prestijli edebiyat ödülü The Booker Prize’ın bu seneki aday listesi açıklandı. Listede yer alan 13 isim arasında ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ romanıyla Elif Şafak da yer alıyor.


Uzun yıllar The Man Booker adıyla bilinen ve bu yılla birlikte The Booker Prize adıyla anılmaya başlanan ödül, 1969’dan beri dağıtılıyor. Şafak, edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Booker Prize’ın 13 kitaplık aday listesine Türkiye’de Doğan Kitap tarafından yayınlanan ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ romanıyla girdi. Mayıs ayında okurlarla buluşan kitabında Şafak, baş karakteri Tekila Leyla üzerinden bir yandan bir kadın hikayesi anlatırken diğer yandan da İstanbul sokaklarına ve Türkiye’nin yakın tarihine bakış sunuyor. Şafak, geçen yıl da Booker Prize’ın jürisinde yer almıştı.

Elif Şafak Booker’ın aday listesinde

Salman Rushdie (Quichotte), Jeanette Winterson (Frankissstein) gibi isimlerin de yer aldığı Booker aday listenin dikkat çeken bir diğer ismi ise ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ kitabıyla tüm dünyada en çok okunan yazarlardan birisi olan Margaret Atwood. Kadanalı yazar, hikâyenin devamını anlattığı ‘The Testaments’ kitabıyla bu senenin diğer adaylarından. Bu kitap da yakında Doğan Kitap tarafından Türkçeye çevirilip yayımlanacak.
Bu yılki jürisi Peter Florence, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch ve Joanna MacGregor’dan oluşan The Booker Prize’ın kısa listesi 3 Eylül, kazanan ise 14 Ekim’de açıklanacak.

Booker Prize adayları
Margaret Atwood (Canada), The Testaments (Vintage, Chatto & Windus)
Kevin Barry (Ireland), Night Boat to Tangier (Canongate Books)
Oyinkan Braithwaite (UK/Nigeria), My Sister, The Serial Killer (Atlantic Books)
Lucy Ellmann (USA/UK), Ducks, Newburyport (Galley Beggar Press)
Bernardine Evaristo (UK), Girl, Woman, Other (Hamish Hamilton)
John Lanchester (UK), The Wall (Faber & Faber)
Deborah Levy (UK), The Man Who Saw Everything (Hamish Hamilton)
Valeria Luiselli (Mexico/Italy), Lost Children Archive (4th Estate)
Chigozie Obioma (Nigeria), An Orchestra of Minorities (Little Brown)
Max Porter (UK), Lanny (Faber & Faber)
Salman Rushdie (UK/India), Quichotte (Jonathan Cape)
Elif Shafak (UK/Turkey), 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (Viking)
Jeanette Winterson (UK), Frankissstein (Jonathan Cape)

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