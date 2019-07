Elif Şafak Booker’ın aday listesinde

Uzun yıllar The Man Booker adıyla bilinen ve bu yılla birlikte The Booker Prize adıyla anılmaya başlanan ödül, 1969’dan beri dağıtılıyor. Şafak, edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Booker Prize’ın 13 kitaplık aday listesine Türkiye’de Doğan Kitap tarafından yayınlanan ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ romanıyla girdi. Mayıs ayında okurlarla buluşan kitabında Şafak, baş karakteri Tekila Leyla üzerinden bir yandan bir kadın hikayesi anlatırken diğer yandan da İstanbul sokaklarına ve Türkiye’nin yakın tarihine bakış sunuyor. Şafak, geçen yıl da Booker Prize’ın jürisinde yer almıştı.



Salman Rushdie (Quichotte), Jeanette Winterson (Frankissstein) gibi isimlerin de yer aldığı Booker aday listenin dikkat çeken bir diğer ismi ise ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ kitabıyla tüm dünyada en çok okunan yazarlardan birisi olan Margaret Atwood. Kadanalı yazar, hikâyenin devamını anlattığı ‘The Testaments’ kitabıyla bu senenin diğer adaylarından. Bu kitap da yakında Doğan Kitap tarafından Türkçeye çevirilip yayımlanacak.

Bu yılki jürisi Peter Florence, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch ve Joanna MacGregor’dan oluşan The Booker Prize’ın kısa listesi 3 Eylül, kazanan ise 14 Ekim’de açıklanacak.

Booker Prize adayları

Margaret Atwood (Canada), The Testaments (Vintage, Chatto & Windus)

Kevin Barry (Ireland), Night Boat to Tangier (Canongate Books)

Oyinkan Braithwaite (UK/Nigeria), My Sister, The Serial Killer (Atlantic Books)

Lucy Ellmann (USA/UK), Ducks, Newburyport (Galley Beggar Press)

Bernardine Evaristo (UK), Girl, Woman, Other (Hamish Hamilton)

John Lanchester (UK), The Wall (Faber & Faber)

Deborah Levy (UK), The Man Who Saw Everything (Hamish Hamilton)

Valeria Luiselli (Mexico/Italy), Lost Children Archive (4th Estate)

Chigozie Obioma (Nigeria), An Orchestra of Minorities (Little Brown)

Max Porter (UK), Lanny (Faber & Faber)

Salman Rushdie (UK/India), Quichotte (Jonathan Cape)

Elif Shafak (UK/Turkey), 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (Viking)

Jeanette Winterson (UK), Frankissstein (Jonathan Cape)