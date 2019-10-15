Ediz Hun ilk kez sahnede
Agatha Christie’nin ölümsüz eseri 'On Küçük Zenci' Türkiye prömiyerini yaparken, Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ediz Hun, ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Agatha Christie’nin kaleme aldığı 'On Küçük Zenci' eserinden uyarlanan oyunun prömiyeri, 11 Ekim'de Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da yapılacak. Burak Karaman'ın yönettiği oyunda Ediz Hun, Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.Dramaturjisini Savaş Özdural'ın gerçekleştirdiği On Küçük Zenci'nin dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostümlerini Akın Tezer Tunalı ve ışık tasarımını Gökhan Arsın ile Ahmet Güleryüz hazırladı.
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