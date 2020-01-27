'Edebiyat Üçlemesi' için ilk buluşma 18 Şubat'ta

18 Şubat’ta gerçekleşecek olan ilk Dünya Prömiyeri, Ölmeme Günü 'İkinci Yeni Şarkılar' adlı sahne eseriyle Murat Cem Orhan’a ait. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar ve Tomris Uyar’ın eserleri üzerine oluşturulan kurguyu Sevengül Sönmez yaparken, eserin konu akışına göre yaratılan illüstrasyonlarını Sevil Yeşim Dizdaroğlu gerçekleştirdi.

Besteciliğinin yanında orkestra şefliği kariyerini de sürdüren Orhan, Gedik Sanat’ın siparişiyle bu eseri besteledi. Günümüzde gerçekleştirilen birçok projenin de müzik sorumluluğunu üstlenmektedir.

Tiyatro sanatının yayılması üzerine yaptığı idealist çalışmalarla öne çıkan Mert Fırat, Ölmeme Günü 'İkinci Yeni Şarkılar' eserinde projeye etkileyici bir ifade biçimi katıyor. Murat Cem Orhan’ın geçen sezon yarattığı Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları adlı eserinde birlikte çalıştığı Evrim Özkaynak da solist olarak prömiyerde yer alıyor. Bu iki sese Murat Cem Orhan yönetiminde Brothers Trio eşlik edecek.

Dinleyiciler; Turgut Uyar’ın 'Bir Metin Nasıl Yazılmalı, Senin Sol Yanında' Cemal Süreya’nın 'Yazmam Daha Aşk Şiiri, Kan Var Bütün Kelimelerin Altında' Edip Cansever’in 'Tomris’in Ruhbilimsel Saati, Yaş Değiştirme Törenine Yetişen Öyle Bir Şiir, Güz Bayan' adlı şiirlerini üzerine bestelenen şarkıları dinlerken Tomris Uyar’ın günceleriyle oluşturulan kurguya şahitlik edecekler.



