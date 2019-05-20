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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEbru Nihan Celkan’ı Almancada S. Fischer Verlage temsil edecek
GeriKitap Sanat Ebru Nihan Celkan’ı Almancada S. Fischer Verlage temsil edecek
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20.05.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Ebru Nihan Celkan’ı Almancada S. Fischer Verlage temsil edecek

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Ebru Nihan Celkan’ı Almancada S. Fischer Verlage temsil edecek
Ebru Nihan Celkan

Oyun yazarı Ebru Nihan Celkan, Almanya’nın saygın yayınevlerinden S.Fischer Verlage tarafından Almanca konuşlan tüm ülkelerde temsil edilecek. 

Yeni kuşak Türkiye tiyatrosunun üretken kalemlerinden; 'Tetikçi', 'Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi', 'Nerde Kalmıştık?', 'Benimle Gelir Misin?' adlı eserleriyle Türkiye’nin güncel ve tartışılması zor konularını sahneye taşıyan Ebru Nihan Celkan'ın 12 oyunu Almanya’nın en saygın yayınevlerinden S. Fischer Verlage tarafından Alman dilleri konuşulan ülkelerde temsil edilecek. Sahne, radyo tiyatrosu, televizyon dizisi ve sinema hakları için S.Fischer Verlage ile sözleşme imzalayan oyun yazarı, yayınevinin Türkiye’den temsil ettiği ilk yazar oldu.
Celkan, 2017 senesinde Berlin'de bulunan Maxim Gorki Theatre'ın 'Parça Parça Savaş' başlıklı projesi için dünya genelinde seçtiği dört oyun yazarından biri olmuştu. Aynı zamanda BuluTiyatro'nun kurucusu olan Ebru Nihan Celkan'ın bugüne kadar sahnelenen oyunları arasında 'Tilt', 'Evim, Evim Güzel Evim', 'Kabuklu Sürprizli Hayvanlar' ve 'Babil' de yer alıyor. Yazarın kaleme aldığı son oyun 'Benimle Gelir misin?' ise Sami Berat Marçalı'nın yönetiminde sahnelenmeye devam ediyor. 

Frankfurt'da bulunan ve Georg von Holtzbrinck yayın grubunun bir parçası olan S. Fischer Verlage; çağdaş Alman dili edebiyatı, çağdaş uluslararası edebiyat, tarih, çağdaş tarih ve kültürel tarih, politika, toplum, doğa bilimleri, beşeri bilimler, psikoloji, kurgu dışı, biyografi alanında eserler yayımlıyor. 

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