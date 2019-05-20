Ebru Nihan Celkan’ı Almancada S. Fischer Verlage temsil edecek
Oyun yazarı Ebru Nihan Celkan, Almanya’nın saygın yayınevlerinden S.Fischer Verlage tarafından Almanca konuşlan tüm ülkelerde temsil edilecek.
Yeni kuşak Türkiye tiyatrosunun üretken kalemlerinden; 'Tetikçi', 'Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi', 'Nerde Kalmıştık?', 'Benimle Gelir Misin?' adlı eserleriyle Türkiye’nin güncel ve tartışılması zor konularını sahneye taşıyan Ebru Nihan Celkan'ın 12 oyunu Almanya’nın en saygın yayınevlerinden S. Fischer Verlage tarafından Alman dilleri konuşulan ülkelerde temsil edilecek. Sahne, radyo tiyatrosu, televizyon dizisi ve sinema hakları için S.Fischer Verlage ile sözleşme imzalayan oyun yazarı, yayınevinin Türkiye’den temsil ettiği ilk yazar oldu.
Celkan, 2017 senesinde Berlin'de bulunan Maxim Gorki Theatre'ın 'Parça Parça Savaş' başlıklı projesi için dünya genelinde seçtiği dört oyun yazarından biri olmuştu. Aynı zamanda BuluTiyatro'nun kurucusu olan Ebru Nihan Celkan'ın bugüne kadar sahnelenen oyunları arasında 'Tilt', 'Evim, Evim Güzel Evim', 'Kabuklu Sürprizli Hayvanlar' ve 'Babil' de yer alıyor. Yazarın kaleme aldığı son oyun 'Benimle Gelir misin?' ise Sami Berat Marçalı'nın yönetiminde sahnelenmeye devam ediyor.
Frankfurt'da bulunan ve Georg von Holtzbrinck yayın grubunun bir parçası olan S. Fischer Verlage; çağdaş Alman dili edebiyatı, çağdaş uluslararası edebiyat, tarih, çağdaş tarih ve kültürel tarih, politika, toplum, doğa bilimleri, beşeri bilimler, psikoloji, kurgu dışı, biyografi alanında eserler yayımlıyor.
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