Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>Dünyanın ilk atlası

    Dünyanın ilk atlası

    AA
    01.03.2018 - 20:42 | Son Güncelleme:

    Dünyanın ilk atlası olarak bilinen ve Fatih Sultan Mehmet’in çevirttiği Klaudios Ptolemaios’un ‘Coğrafya El Kitabı’nın tıpkıbasımı yapıldı.

    FATİH Sultan Mehmet'in çevirttiği, Topkapı Sarayı'nın nadide kitaplarından biri olan Klaudios Ptolemaios'un ‘Coğrafya El Kitabı’nın tıpkıbasımı yapıldı. Kitabın tanıtımı dolayısıyla dün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) basın toplantısı düzenlendi. Kitabın İTÜ ile eşzamanlı olarak Bern Üniversitesi’nde de gerçekleştirilen tanıtımına İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ öğretim üyesi Celal Şengör ve Boyut Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Bülent Özükan katıldı. Araştırmalarını İsviçre Bern Üniversitesi Ptolemaios Enstitüsü’nün yürüttüğü kitabın tıpkıbasımı ile araştırma raporu, Boyut Yayıncılık tarafından iki cilt halinde yayınlandı. Prof. Dr. Celal Şengör’ün ‘Kitaplarının Işığında Fatih Sultan Mehmet’in Entelektüel Kişiliği’ hakkında özgün ve kapsamlı makalesinin yer aldığı kitabın sunum yazısını İlber Ortaylı kaleme aldı.

    Tüm zamanların en önemli coğrafyacısı olarak bilinen Klaudios Ptolemaios’un atlası, 1300’lü yılların başında elyazması çoğaltılan scriptorium’da (elyazmalarının çoğaltıldığı yer) üretildiği biliniyor. ‘Dünyanın ilk atlası’ olarak bilinen elyazması eserde, Ege ve Anadolu’nun yanı sıra 27 özgün harita yer alıyor.

     

    AMERİKA’NIN KEŞFİNDünyanın ilk atlası
    E SEBEP OLDU

    Toplantıda konuşan İTÜ öğretim üyesi Celal Şengör, milattan sonra 2’nci yüzyılda yapılan Ptolemaios Atlası'nın, 7’nci yüzyılda kaybolduğunu ancak 13’üncü yüzyılda yeniden bulunduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Fatih Sultan Mehmet, İstanbul yağma edilirken diyor ki 'Herkes her şeyi alabilir. Yalnız, kitaplar benimdir'. Topladığı kitaplar içinde de din kitaplarından ziyade, zamanın bilim kitapları yer alıyor. Fakat Fatih öldükten sonra kitap çok ihmal edilmiş. Hatta bunu restore eden Prof. Fuchs'un ifadesine göre bir sene suyun içinde kalmış, Topkapı Sarayı zindanlarında." Ptolemaios Atlası'nın ilkçağdan günümüze kalmış iki atlastan biri olduğunun altını çizen Şengör, "Bu kitap, Amerika'nın keşfine sebep olmuş, çok önemli bir kitap. Coğrafi keşiflerin büyük bölümüne sebep olmuştur" dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , celal şengör , Klaudios Ptolemaios
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri