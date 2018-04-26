Dünya düz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kitap Sanat
26.04.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Dünya düz!

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Dünya düz!

'A Corner in the World' Festivali 2-13 Mayıs arasında gerçekleşecek. İstikamet, bomontiada ve çevresi...

Dünyaya bir köşesinden yeniden bakmayı öneren uluslararası sahne sanatları festivali ‘A Corner in the World’ bu sene 2-13 Mayıs arasında, ‘Dünya Düz?’ temasıyla gerçekleşiyor. bomontiada ve çevresinde düzenlenecek olan festival, yakın coğrafyalarda üretim yapan ancak birbirinin işlerini deneyimleme ve işbirliği olanakları sınırlı olan Türkiye, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkasya’dan çağdaş işler üreten sanatçıları ve görsel sanat etkinliklerini, atölyeleri, performansları, buluşmaları ve music session’ları bir araya getiriyor. bomontiada ALT’ta 2 Mayıs akşamı açılacak olan sergi ‘Sürtük: dolaştım biraz gönlümün çektiği yerlerde’ ile Aslı Özgen-Tuncer ve Gözde Onaran katılımcıları, Türkiye sinemasındaki kadın karakterler aracılığıyla heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor. . Lübnan’dan Belçika’ya uzanan bir hatta doğmuş işlerin programı www.acornerintheworld.com adresinde.


Festival programı

Tarih

Saat

Etkinlik

2 Mayıs Çarşamba

18:30

Görsel Sanatlar: Sürtük: dolaştım biraz gönlümün çektiği yerlerde

2 Mayıs Çarşamba

20:30

Performans: Konuşmak için Bir Sebep

2 Mayıs Çarşamba

21:30

BaBa ZuLa + Ahmet Uluğ b2b Undomondo (Festival Açılış/ Opening)

2 - 27 Mayıs

13:00 - 18:30

Görsel Sanatlar: Sürtük: dolaştım biraz gönlümün çektiği yerlerde

3 Mayıs Perşembe

17:00

Buluşmalar: Jogging'e Hazırlık / Hanane Al Hajj Ali ile Sohbet

3 Mayıs Perşembe

20:30

Performans: Konuşmak için Bir Sebep

3 Mayıs Perşembe

20:30

Performans: Benim için Sen Eğit

4 Mayıs Cuma

11:00

Atölye: Nancy Naous ile Koreografik Araştırmalar

4 Mayıs Cuma

15:00

Performans: 29' 59'' / Part I

4 Mayıs Cuma

17:30

Performans: 29' 59'' / Part II

4 Mayıs Cuma

20:30

Performans: Jogging

4 - 6 Mayıs

10:00 - 13:00

Corner PRO

5 Mayıs Cumartesi

15:00

Performans: (Ellipsis)

5 Mayıs Cumartesi

17:00

Performans: Sarı Güzergah

5 Mayıs Cumartesi

20:30

Performans: Işık Teorisi

6 Mayıs Pazar

15:00

Performans: Köşe Bucak Bomonti

6 Mayıs Pazar

18:00

Music Sessions: Tatavla Keyfi + Cümbüş Cemaat

7 Mayıs Pazartesi

17:00

Buluşmalar: Amarre

7 Mayıs Pazartesi

20:30

Performans: HA!

8 Mayıs Salı

11:00

Atölye:Bouchra Ouizguen ile Dans ve Ritm

8 Mayıs Salı

14:00

Atölye: Bouchra Ouizguen'in Kumpanyası'na Derin Bakış

8 Mayıs Salı

20:30

Buluşmalar: Yeni Metinler ve Diğer Şeyler #4

9 Mayıs Çarşamba

17:00

Buluşmalar: Türkiye'de Çağdaş Dans Konuşmaları #8

9 Mayıs Çarşamba

20:30

Performans: Unikat

10 Mayıs Perşembe

11:00

Atölye: Dalila Belaza ile Çağdaş Dans Atölyesi

10 Mayıs Perşembe

17:00

Buluşmalar: Performans Sanatı - Bedenin ve Sesin Politiği / Astrit İsmaili (Kosova)

10 Mayıs Perşembe

17:00

Performans: El Yapımı

10 Mayıs Perşembe

20:30

Performans: Unikat

11 Mayıs Cuma

20:30

Performans: İp Üstünde

12 Mayıs Cumartesi

15:00

Performans: Görüntülü Arama 2

12 Mayıs Cumartesi

17:30

Buluşmalar: Eski İstanbul Kadınları

12 Mayıs Cumartesi

20:30

Performans: Görüntülü Arama 2

12 Mayıs Cumartesi

22:00

Music Sessions: Festival Kapanış Party

13 Mayıs Pazar

15:00

Performans: Farci.e

13 Mayıs Pazar

17:00

Performans: El Yapımı

13 Mayıs Pazar

19:00

Performans: Farci.e

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