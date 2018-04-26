Dünya düz!
'A Corner in the World' Festivali 2-13 Mayıs arasında gerçekleşecek. İstikamet, bomontiada ve çevresi...
Dünyaya bir köşesinden yeniden bakmayı öneren uluslararası sahne sanatları festivali ‘A Corner in the World’ bu sene 2-13 Mayıs arasında, ‘Dünya Düz?’ temasıyla gerçekleşiyor. bomontiada ve çevresinde düzenlenecek olan festival, yakın coğrafyalarda üretim yapan ancak birbirinin işlerini deneyimleme ve işbirliği olanakları sınırlı olan Türkiye, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkasya’dan çağdaş işler üreten sanatçıları ve görsel sanat etkinliklerini, atölyeleri, performansları, buluşmaları ve music session’ları bir araya getiriyor. bomontiada ALT’ta 2 Mayıs akşamı açılacak olan sergi ‘Sürtük: dolaştım biraz gönlümün çektiği yerlerde’ ile Aslı Özgen-Tuncer ve Gözde Onaran katılımcıları, Türkiye sinemasındaki kadın karakterler aracılığıyla heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor. . Lübnan’dan Belçika’ya uzanan bir hatta doğmuş işlerin programı www.acornerintheworld.com adresinde.
Festival programı
Tarih
Saat
Etkinlik
2 Mayıs Çarşamba
18:30
Görsel Sanatlar: Sürtük: dolaştım biraz gönlümün çektiği yerlerde
2 Mayıs Çarşamba
20:30
Performans: Konuşmak için Bir Sebep
2 Mayıs Çarşamba
21:30
BaBa ZuLa + Ahmet Uluğ b2b Undomondo (Festival Açılış/ Opening)
2 - 27 Mayıs
13:00 - 18:30
Görsel Sanatlar: Sürtük: dolaştım biraz gönlümün çektiği yerlerde
3 Mayıs Perşembe
17:00
Buluşmalar: Jogging'e Hazırlık / Hanane Al Hajj Ali ile Sohbet
3 Mayıs Perşembe
20:30
Performans: Konuşmak için Bir Sebep
3 Mayıs Perşembe
20:30
Performans: Benim için Sen Eğit
4 Mayıs Cuma
11:00
Atölye: Nancy Naous ile Koreografik Araştırmalar
4 Mayıs Cuma
15:00
Performans: 29' 59'' / Part I
4 Mayıs Cuma
17:30
Performans: 29' 59'' / Part II
4 Mayıs Cuma
20:30
Performans: Jogging
4 - 6 Mayıs
10:00 - 13:00
Corner PRO
5 Mayıs Cumartesi
15:00
Performans: (Ellipsis)
5 Mayıs Cumartesi
17:00
Performans: Sarı Güzergah
5 Mayıs Cumartesi
20:30
Performans: Işık Teorisi
6 Mayıs Pazar
15:00
Performans: Köşe Bucak Bomonti
6 Mayıs Pazar
18:00
Music Sessions: Tatavla Keyfi + Cümbüş Cemaat
7 Mayıs Pazartesi
17:00
Buluşmalar: Amarre
7 Mayıs Pazartesi
20:30
Performans: HA!
8 Mayıs Salı
11:00
Atölye:Bouchra Ouizguen ile Dans ve Ritm
8 Mayıs Salı
14:00
Atölye: Bouchra Ouizguen'in Kumpanyası'na Derin Bakış
8 Mayıs Salı
20:30
Buluşmalar: Yeni Metinler ve Diğer Şeyler #4
9 Mayıs Çarşamba
17:00
Buluşmalar: Türkiye'de Çağdaş Dans Konuşmaları #8
9 Mayıs Çarşamba
20:30
Performans: Unikat
10 Mayıs Perşembe
11:00
Atölye: Dalila Belaza ile Çağdaş Dans Atölyesi
10 Mayıs Perşembe
17:00
Buluşmalar: Performans Sanatı - Bedenin ve Sesin Politiği / Astrit İsmaili (Kosova)
10 Mayıs Perşembe
17:00
Performans: El Yapımı
10 Mayıs Perşembe
20:30
Performans: Unikat
11 Mayıs Cuma
20:30
Performans: İp Üstünde
12 Mayıs Cumartesi
15:00
Performans: Görüntülü Arama 2
12 Mayıs Cumartesi
17:30
Buluşmalar: Eski İstanbul Kadınları
12 Mayıs Cumartesi
20:30
Performans: Görüntülü Arama 2
12 Mayıs Cumartesi
22:00
Music Sessions: Festival Kapanış Party
13 Mayıs Pazar
15:00
Performans: Farci.e
13 Mayıs Pazar
17:00
Performans: El Yapımı
13 Mayıs Pazar
19:00
Performans: Farci.e
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