Doğumunu hatırlıyor musun?
Performans sanatçısı Ayça Ceylan, 'Doğumunu Hatırlıyor musun?' isimli atölyesiyle katılımcıları doğumlarından itibaren bedenlerinde biriktirdikleri anılarını ortaya çıkarmaya çağırıyor. 19 Kasım Salı günü 20.30'da Zekeriyaköy Fincan Kafe'de yapılacak atölyede katılımcılar hem kişisel hikayelerini çalışacaklar hem de birbirleri arasında oluşan ortak ve benzer bellek anlatıları ile var oluşun soyut ve somut kavramları üzerine konuşacaklar.
Ayça Ceylan 'Doğumunu Hatırlıyor musun?' isimli atölyesinde katılımcılarını, doğumlarından itibaren bedenlerinde biriktirdikleri anılarını ortaya çıkarmaya çağırıyor. İnsanların zihinlerinde sıkışmış anıların zaman içinde zamanla birlikte evrilme süreçlerinin inceleneceği atölyede katılımcılar hem kişisel hikayelerini çalışacaklar hem de birbirleri arasında oluşan ortak ve benzer bellek anlatıları ile var oluşun soyut ve somut kavramları üzerine konuşacaklar. Öte yandan, katılımcılar, Ayça Ceylan'ın kadim aile tariflerinden, bitki karışımları ile hazırladığı çayı da tatma şansı bulacak.
Ulusal ve uluslar arası alandaki sanat üretimlerinin yanında 4 yıldır atölye çalışmaları ile katılımcıların kişisel hikayelerine odaklanan ve hem zihinsel hem de bedensel çalışmalar ile belleğin yeniden üretimi ve onarım konularını çalışan Ceylan, 'Doğumunu Hatırlıyor musun?' atölyesini ise ilk defa gerçekleştirecek. 19 Kasım'da Zekeriyaköy Fincan Kafe'de yapılacak atölye, saat 20.30'da başlayacak ve iki saat sürecek.
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