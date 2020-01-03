Doğada saklı hayatın peşinde

Sanatçı İdil Güral, disiplinlerarası kavramına bağlı olarak, görsel kültür hafızasını da elden bırakmadan, farklı resim teknikleri, serigrafi, foto-manipülasyon, enstalasyon ve heykel gibi çeşitli ifade alanları da kullanıyor. Sanatçı, çalışmalarında, doğa imgesinin içinde saklı olan hayatın gizemini ararken, insanın kapalı ve limitli bir kavrayışla içinde dolaştığı algı dünyasında yaşamı da sorguluyor. Tuval resimlerinde spontane ve soyut formlara yer veren İdil Güral, sezgilerini ve sanat yapıtının kendine özgü niteliklerini öne çıkartarak, duygusal yaklaşımlara bağlı kalıyor.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu olan İdil Güral, ulusal ve uluslararası reklam ajanslarında sanat yönetmeni olarak çalıştı. Sanat ve tasarım çalışmalarının yanı sıra, 2009 yılından bu yana üniversitelerin güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinde öğretim görevlisi olarak dersler veren Güral, 2017 yılında Mimar Sinan GSÜ Temel Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programını bitirdi. 1998 yılında ‘Kültürel Çatışma’ konulu enstalasyonu Bilkent Üniversitesi’nde sergilenen Güral, 2015 yılında Gaziantep Hışva Han’daki ‘Gelenekten Geleceğe’ sergisinin küratörlüğünü üstlendi, aynı sergide ‘Baharat’, ‘Bakır ve Sonsuzluk’, ‘Tezgah’ adlı kavramsal yerleştirmeleri de gerçekleştirdi. 2015 yılında ilk kişisel resim sergisini Niş Art Galeri Nişantaşı’nda açan Güral, 2018 yılında ise Casa Dell’Arte Bodrum’daki ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ sergisinde yer aldı.



