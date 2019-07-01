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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Dizginlenemez bir aşkın sevinç nidası

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Dizginlenemez bir aşkın sevinç nidası

ABD’li yazar Emily Robbins, ‘Aşk İçin Bir Kelime’de Leyla ile Mecnun’un izinde Suriye’ye giden bir Amerikalı öğrencinin hiç beklenmedik bir aşk öyküsüne tanıklık edişini anlatıyor.

Emily Robbins’in ilk kitabı ‘Aşk İçin Bir Kelime’ Altın Kitaplar logosuyla raflardaki yerini aldı. İsmi, yalın bir aşk hikâyesini andırsa da rüzgarına kapıldıkça okuyucuya çok daha fazlasını sunan bir roman, ‘Aşk İçin Bir Kelime’. Amerikalı bir öğrenci olan Bea’nin tek isteği gerçek aşkı hissetmek ve bu deneyimi tatmaktır. Onu derinden etkileyense Leyla ve Mecnun’un büyük aşkıdır. Hikâyenin yazılı olduğu eski cilt, el yazması kitabı bulup okumak için değişim öğrencisi olarak Suriye’ye gider ve bir ailenin yanında yaşamaya başlar.

Burada şartlar çetindir, Suriye’de iç savaşın sancıları her geçen gün artmaktadır. İnsanlar korku ve tedirginlik içinde olsa da aşk en zamansız ve faydasız anlarda bile kalpte yeşermeyi başarabilir. Bea, evinde yaşadığı ailenin Endonezyalı hizmetçisi Nisrine ve sokağın karşısındaki karakolda çalışan Adel isimli sarışın polisin birbirlerine bakışını gördüğü an anlar bunu. Gerçek bir Leyla ve Mecnun hikâyesinin içine düştüğünüyse henüz fark etmemiştir.

Kadınların balkona çıkmasının dahi yasak olduğu bu kentte, Nisrine ve Adel’in görüşememesi onların aşkını imkânsız kılan tek talihsizlik değildir, hatta en önemsizi olduğu söylenebilir. Evin babası direnişçilerden olduğu için polisle arası her zaman açıktır. En acısı da Nisrine’nin kendi ülkesinde evli ve çocuklu olmasıdır.

Adel ve Nisrine kitap boyunca bir kez görüşür ki bu buluşma dolaylı olarak Nisrine’nin hayatına mal olur. Savaş, ölüm, acı ve bambaşka bir aile kavramının ortasında Bea, uzun uğraşlar sonucu aradığı kitabı bulup okur. Gerçekten çok dokunaklı bir hikâyedir ama ülkesine dönerken kalbine işleyen aşk, Nisrine ve Adel’in duygu yüklü hikâyesi olur.

Bu aşkı ulaşabildiği herkese duyurmaya karar verir, tıpkı Leyla ve Mecnun’un hikâyesini anlatan çoban gibi...

Son derece yalın, yumuşak ve akıcı bir üsluba sahip roman için yazar Khaled Hosseini, “Robbins’in melodik dramı bir savaş ve aile hikâyesi ama her şeyden öte, dizginlenemez bir aşkın sevinç nidası” yorumunda bulunuyor.


Dizginlenemez bir aşkın sevinç nidası
AŞK İÇİN BİR KELİME

Emily Robbins

Çeviren: Bengü Ayfer

Altın Kitaplar Yayınevi, 2019

296 sayfa, 28 TL.

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