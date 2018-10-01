Devlet Tiyatroları yeni sezonunu açıyor

Yeni tiyatro sezonunda 70. yılını kutlayacak Devlet Tiyatroları, sezona 32 prömiyerle başlayacak.

Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı, Özer Tunca'nın yönettiği 'Reis Bey'in ilk gösterimi, Ankara Devlet Tiyatroları aracılığıyla 2018-2019 sezonunun açılacağı 2 Ekim Salı günü Küçük Tiyatro'da yapılacak.



Yönetmen Tunca, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatroları'nda prömiyer yapacak oyunu 2009'da Bursa Şehir Tiyatrosu'nda da sahnelediğini söyledi. 'Reis Bey'in o dönem 9 sezon sahnelendiğini dile getiren Tunca, oyunu ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesine taşıdıklarını belirtti.

Tunca, daha önce Necip Fazıl'ın yazdığı 'Para' oyununu da yönettiğini hatırlatarak, "Reis Bey, benim dördüncü Necip Fazıl Kısakürek rejim. Teksti okursunuz ama sahneleme çok farklıdır. Teksti okuduğunuzda kafanızda bir dünya, resimler, sahneler oluşur ve o teksten yola çıkarak o dünyayı kurarsınız sahnede. Reis Bey'i ilk okuduğum zaman bir dünya oluşmuştu, yine iki katlı bir dekordu. Ama burada bambaşka bir rejiyle, kadroyla seyirci karşısına çıkacak inşallah." ifadelerini kullandı.



Yönetmen Tunca, Reis Bey'in konusunun çok enterasan olduğunu söyledi. Tunca, oyunun konusunu şöyle özetledi:

"Reis Bey, ağır ceza reisi, 1950'lerde geçiyor. Otel odasında, sadece kurallarla yaşayan, taş yürekli, merhametsiz bir ağır ceza reisi, masum bir genci annesini öldürmek suçundan idama mahkum eder. Çocuk 'Ben yapmadım' diye çırpınmasına rağmen idam edilir. Sonrasında ise asıl katil çıkar ortaya. Reis Bey bu olay üzerine hayatını merhamet, gözyaşı üzerine kurar. Bambaşka bir insan olur."

Oyunun temasının merhamet duygusu olduğunu belirten Tunca, oyunda aynı zamanda "vicdan hukuku"na dikkat çekildiğini ve bu konunun tartıştırıldığını ifade etti.

Özer Tunca, asıl amacının tiyatrosu zengin bir oyun yaratmak olduğunu belirtti. Tunca Necip Fazıl Kısakürek hakkında, "Çok seviyorum, çok güzel bir dili var. Zaten çok iyi bir şair, tiyatrosunun duygusunu da çok güçlü buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tunca, Reis Bey'i sahneye taşıyan ekip hakkında da bilgi verdi. Yönetmen Tunca, Reis Bey'i Devlet Tiyatroları sanatçısı Osman Nuri Ercan'ın canlandırdığını, oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Çetin Atay, müziklerini Oktay Köseoğlu'nun yaptığını bildirdi.

Tunca, oyunda canlı müziğin kullanıldığına işaret ederek, "Çok kalabalık bir kadroyuz, teknikle beraber yaklaşık 45 kişi. 2 Ekim'i heyecanla bekliyoruz. Çok duygulu bir oyun." şeklinde konuştu. Tunca, 'Reis Bey'de "iyi ve kötü" gibi insanda aynı anda var olan zıtlıkların da işlendiğine dikkat çekti.

Biletler tükendi

Tunca, şöyle devam etti: "'Reis Bey'in prömiyeri için biletler tükendi. Hatta ikinci günün biletleri de bitti. Çok iyi gidiyor satışlar. Oyunlarımı bütün kitleleri içine alacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü bıçak sırtı. Biz sadece tiyatro yapıyoruz, seyirciye bir dünya kuruyoruz, bunu da tiyatro diliyle anlatıyoruz. O yüzden belli bir kitleye değil de bütün seyirciye ulaşmayı hedefliyoruz." Tunca, Ankara Devlet Tiyatroları'nın bu yılki repertuvarının çok zengin olduğunu bildirdi.

Yönetmen Tunca, Devlet Tiyatroları'nın yerli oyunların sahnelenmesi konusundaki çalışmalarına ilişkin de "Yerli yazarlar mutlaka yetişmeli. Ben çocuk tiyatrosuyla çok ilgileniyorum, yıllardır çocuk tiyatrosuna fazlaca emek veriyorum. Mesela çocuk tiyatrosunda gerçek anlamda tekst yok. Çok şablon, ucuz çocuk oyunları oynanıyor. Mutlaka yerli yazarlar özendirilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Yerli eserlerle ilgili, "Nazım Hikmet de oynanmalı ama Necip Fazıl mutlaka oynanmalı." diyen Tunca, Devlet Tiyatroları'nda da Necip Fazıl'ın çok fazla oyununun sahnelendiğini kaydetti. Tunca, yerli klasikler sahneye taşınırken çağdaş rejilerle sahnelenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.





