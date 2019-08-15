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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DEVRİM YILMAZ - dgulyilmaz@gmail.com
15.08.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Denemekten korkmayın çocuklar!

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Denemekten korkmayın çocuklar!
Esin Bacacı Taner

Esin Bacacı Taner çocuklara tekrar tekrar denemekten vazgeçmemeyi, önemli olanın mükemmel sonuçlar yaratmak değil yapılan şeyden keyif almak olduğunu sıcacık bir hikâye ile anlatıyor.

Resim yaparken boyaları çizgilerin dışına taşırdığı için hevesi kırılan, boyaları kutusuna kaldıran ve onlara bakarak iç geçiren Deniz’in hikâyesi sadece çocuklara değil yetişkinlere de mükemmeliyetçilik hakkında çok şey söylüyor.Deniz her şeyin tam, kurallara uygun, belirlenen doğrulara göre yapılması gerektiğini düşünen, basit hatalarını başarısızlık, beceriksizlik ve yetersizlik olarak gören bir çocuk. Denemeye devam etmek yerine vazgeçmeyi seçiyor. Doğrusunu yapamıyorsam hiç yapmam düşüncesiyle hareket ediyor ama bu arada da içinde ne fırtınalar kopuyor.

Deniz’in ablası ile yaşadığı bir diyalog ise o kadar doğal gelişiyor ki, “Her şeyi mükemmel mi yapmalıyız, doğru nedir, ki ne ve neye göre doğru?” gibi sorular etrafımızda dönmeye başlıyor. Ekrandaki dansçı gibi dans etmeye çalışan ama aynı hareketleri yapamayan, yine de çok eğlenen ablasına doğru yapamadığını söylediğinde harika bir cevap alıyor Deniz: “Doğru yapamıyor olabilirim ama böylesi daha güzel.” Ablasının dans ederkenki mutluluğunu, Deniz’in yüzündeki hayret ifadesini görmelisiniz. Bu noktada Ayşın Delibaş Eroğlu’nun çizimlerine de değinmek gerek. Hikâyenin ruhunu o kadar güzel yansıtıyor, gücüne güç katıyor ki, Deniz’in resim denemesinden hemen sonraki hayal kırıklığı da ablasını izlerken yaşadığı şaşkınlık da bizlere tam anlamıyla geçiyor diyebilirim.Deniz’in ablasının dansıyla farkına varmadan başlayan sorgulama süreci annesinin kurabiyeleriyle devam ediyor, çünkü kurabiyeler de kitaptakilere hiç benzemiyor. Bunun annesinin ilk denemesi olduğunu, bir dahakine daha iyisini yapabileceğini, ayrıca böyle de tatlarının güzel olabileceğini anlıyor Deniz. Esin Bacacı Taner, ‘Böylesi Daha Güzel’ ile hemen her çocuğun zaman zaman hissedebileceği yetersizlik, başarısızlık gibi duyguların tercümanı oluyor. Dahası, yarattığı samimi diyaloglar ve olağan hâller çocukların hikâyeyi içselleştirmesini kolaylaştırıyor. Harika bir sorgulama sürecinin önünü açan Taner, çocuklara, “Denemekten korkmayın, yaptıklarınızdan keyif alın ve sınırlara bağlı kalmayın” diyor.

BÖYLESİ
DAHA GÜZEL   Denemekten korkmayın çocuklar
Esin Bacacı Taner
Resimleyen:
Ayşın Delibaş Eroğlu
Timaş Çocuk, 2019
36 sayfa, 20 TL.

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