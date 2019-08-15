Denemekten korkmayın çocuklar!

Esin Bacacı Taner

Resim yaparken boyaları çizgilerin dışına taşırdığı için hevesi kırılan, boyaları kutusuna kaldıran ve onlara bakarak iç geçiren Deniz’in hikâyesi sadece çocuklara değil yetişkinlere de mükemmeliyetçilik hakkında çok şey söylüyor.Deniz her şeyin tam, kurallara uygun, belirlenen doğrulara göre yapılması gerektiğini düşünen, basit hatalarını başarısızlık, beceriksizlik ve yetersizlik olarak gören bir çocuk. Denemeye devam etmek yerine vazgeçmeyi seçiyor. Doğrusunu yapamıyorsam hiç yapmam düşüncesiyle hareket ediyor ama bu arada da içinde ne fırtınalar kopuyor.

Deniz’in ablası ile yaşadığı bir diyalog ise o kadar doğal gelişiyor ki, “Her şeyi mükemmel mi yapmalıyız, doğru nedir, ki ne ve neye göre doğru?” gibi sorular etrafımızda dönmeye başlıyor. Ekrandaki dansçı gibi dans etmeye çalışan ama aynı hareketleri yapamayan, yine de çok eğlenen ablasına doğru yapamadığını söylediğinde harika bir cevap alıyor Deniz: “Doğru yapamıyor olabilirim ama böylesi daha güzel.” Ablasının dans ederkenki mutluluğunu, Deniz’in yüzündeki hayret ifadesini görmelisiniz. Bu noktada Ayşın Delibaş Eroğlu’nun çizimlerine de değinmek gerek. Hikâyenin ruhunu o kadar güzel yansıtıyor, gücüne güç katıyor ki, Deniz’in resim denemesinden hemen sonraki hayal kırıklığı da ablasını izlerken yaşadığı şaşkınlık da bizlere tam anlamıyla geçiyor diyebilirim.Deniz’in ablasının dansıyla farkına varmadan başlayan sorgulama süreci annesinin kurabiyeleriyle devam ediyor, çünkü kurabiyeler de kitaptakilere hiç benzemiyor. Bunun annesinin ilk denemesi olduğunu, bir dahakine daha iyisini yapabileceğini, ayrıca böyle de tatlarının güzel olabileceğini anlıyor Deniz. Esin Bacacı Taner, ‘Böylesi Daha Güzel’ ile hemen her çocuğun zaman zaman hissedebileceği yetersizlik, başarısızlık gibi duyguların tercümanı oluyor. Dahası, yarattığı samimi diyaloglar ve olağan hâller çocukların hikâyeyi içselleştirmesini kolaylaştırıyor. Harika bir sorgulama sürecinin önünü açan Taner, çocuklara, “Denemekten korkmayın, yaptıklarınızdan keyif alın ve sınırlara bağlı kalmayın” diyor.

BÖYLESİ

DAHA GÜZEL

Esin Bacacı Taner

Resimleyen:

Ayşın Delibaş Eroğlu

Timaş Çocuk, 2019

36 sayfa, 20 TL.