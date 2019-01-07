DasDas’tan sihirli bir oyun
DasDas’ın yeni oyunu ‘Muhteşem Danton ve Genç Arthur’un İnanılmaz Hikayesi’, 10 Ocak’ta perdesini aralayacak.
Dünya Sihirbazlar Birliği tarafından ‘Merlin Ödülü’ne layık görülen, ‘Yetenek Sizsiniz’ programının da şampiyonlarından Burak Sanlı ve Kıvanç Özkönü sihirle dramatik tiyatronun içe içe geçtiği ‘Muhteşem Danton ve Genç Arthur’un İnanılmaz Hikayesi’ oyunu ile tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 10 Ocak’ta DasDas Sahne’de prömiyerini yapacak oyunda oyuncular Müge Boz ve Gürhan Elmalıoğlu ile dansçılar, Sanlı ve Özkönü’ye eşlik edecek. Volkan Yosunlu ve Alper Baytekin’in hem kaleme aldığı hem de yönettiği oyun 1800’lü yılların sonunda Budapeşte’de, dönemin ünlü sihirbazlarından Danton’un adından sıkça bahsettirdiği zamanlarda geçiyor.
Oyun sezon boyunca, Metropol İstanbul’daki yeni yerine taşınan DasDas’ta sahnelenecek ‘Muhteşem Danton ve Genç Arthur’un İnanılmaz Hikayesi’, 10-11-27 Ocak tarihli biletleri ile Biletix’te satışta.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle