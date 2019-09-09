DasDas sezonu oyun ve müzikle açıyor
Pek çok konser, tiyatro ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan DasDas, sezonu hem sevilen oyunu ‘Ivanov’ hem de prömiyer yapacak yepyeni oyunlarla birlikte Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali ‘Festtogether’la açıyor.
DasDas, sezonu 13 Eylül’de geçen sezonun beğenilen oyunlarından ‘Ivanov’ ile açıyor. Biletleri kısa sürede tükenen, Anton Çehov’un kaleme aldığı oyun, insanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu nasıl yalnızlığa ve yok oluşa sürüklediğini sahneye taşıyor. Saim Güveloğlu’nun güncel rejisiyle tiyatroseverlerle buluşan ‘Ivanov’, Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer ve Tülin Özen gibi isimleri, genç bir oyuncu kadrosuyla buluşturuyor.
İki ayrı gün sürecek, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, 14 Eylül’de DasDas Sahne’de başlıyor. ‘Bir sistemin kendini devam ettirmek için uzun vadeli yeniden üretimi’ anlamına gelen ‘sürdürülebilirlik’ kavramını esas alarak eğlence ve müzik vaat eden festival, 14 Eylül’de İrlandalı Bob Geldof ile geçtiğimiz sezon iki konser veren Büyük Ev Ablukada’yı ağırlayacak.
Bob Geldof
DasDas Çocuk, sezonu 15 Eylül’de yepyeni bir oyunla açıyor: ‘Uyku Nereye Kaçar?’. Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği oyun, ebeveynleri ve çocukları kaçan uykularını aramaya davet ediyor.
Disiplinlerarası bir oyun olan ‘Çöplük Ayini’, 19 Eylül akşamı DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Mustafa Çalışkan’ın yazdığı, Servet Aybar’ın yönettiği oyun çöplükte yaşayan, medeniyetin arka bahçesinde atıklarla beslenen iki insanın birbirine ve hayata tutunma çabasını sahneye taşıyor. Müziğin nefesle, sözle ve hareketle harmanlandığı bir kara komedi olan ‘oyunda Ziver Armağan Açıl ve Abdurrahman Merallı rol alıyor.
Oyunların biletleri Biletix’te satışa sunuldu.
Programın tamamı ise şöyle:
13 Eylül cuma 21.00 - Ivanov
14 Eylül cumartesi 20:00 - Festtogether (Büyük Ev Ablukada Akustik & Bob Geldof)
15 Eylül pazar 14.30 - Uyku Nereye Kaçar?
19 Eylül perşembe 21.00 - Çöplük Ayini
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