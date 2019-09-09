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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
09.09.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

DasDas sezonu oyun ve müzikle açıyor

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DasDas sezonu oyun ve müzikle açıyor

Pek çok konser, tiyatro ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan DasDas, sezonu hem sevilen oyunu ‘Ivanov’ hem de prömiyer yapacak yepyeni oyunlarla birlikte Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali ‘Festtogether’la açıyor.

DasDas, sezonu 13 Eylül’de geçen sezonun beğenilen oyunlarından ‘Ivanov’ ile açıyor. Biletleri kısa sürede tükenen, Anton Çehov’un kaleme aldığı oyun, insanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu nasıl yalnızlığa ve yok oluşa sürüklediğini sahneye taşıyor. Saim Güveloğlu’nun güncel rejisiyle tiyatroseverlerle buluşan ‘Ivanov’, Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer ve Tülin Özen gibi isimleri, genç bir oyuncu kadrosuyla buluşturuyor.

DasDas sezonu oyun ve müzikle açıyor

İki ayrı gün sürecek, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, 14 Eylül’de DasDas Sahne’de başlıyor. ‘Bir sistemin kendini devam ettirmek için uzun vadeli yeniden üretimi’ anlamına gelen ‘sürdürülebilirlik’ kavramını esas alarak eğlence ve müzik vaat eden festival, 14 Eylül’de İrlandalı Bob Geldof ile geçtiğimiz sezon iki konser veren Büyük Ev Ablukada’yı ağırlayacak.

DasDas sezonu oyun ve müzikle açıyor

Bob Geldof

DasDas Çocuk, sezonu 15 Eylül’de yepyeni bir oyunla açıyor: ‘Uyku Nereye Kaçar?’. Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği oyun, ebeveynleri ve çocukları kaçan uykularını aramaya davet ediyor.

DasDas sezonu oyun ve müzikle açıyor

Disiplinlerarası bir oyun olan ‘Çöplük Ayini’, 19 Eylül akşamı DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Mustafa Çalışkan’ın yazdığı, Servet Aybar’ın yönettiği oyun çöplükte yaşayan, medeniyetin arka bahçesinde atıklarla beslenen iki insanın birbirine ve hayata tutunma çabasını sahneye taşıyor. Müziğin nefesle, sözle ve hareketle harmanlandığı bir kara komedi olan ‘oyunda Ziver Armağan Açıl ve Abdurrahman Merallı rol alıyor.

Oyunların biletleri Biletix’te satışa sunuldu.

Programın tamamı ise şöyle:
13 Eylül cuma 21.00 - Ivanov
14 Eylül cumartesi 20:00 - Festtogether (Büyük Ev Ablukada Akustik & Bob Geldof)
15 Eylül pazar 14.30 - Uyku Nereye Kaçar?
19 Eylül perşembe 21.00 - Çöplük Ayini

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