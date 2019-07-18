‘Contemporary Istanbul’ gün sayıyor

CI, Türk galerilerinin yanı sıra uluslararası çağdaş sanat galerilerine de yer verirken gelişen yerel sanat dünyasına ve pazara küresel bir erişim imkânı sunuyor. 14.edisyonda, fuarın artistik direktörlüğünü Anissa Touati üstleniyor. Etkinlik 12‐15 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda gerçekleşecek. Üstlendiği misyonla çağdaş sanat için önemli bir platform olduğunu birçok kere kanıtlayan Contemporary İstanbul’da bu yıl yaklaşık 30 yerli 45 yabancı galeri yer alacak. Öte yandan geçtiğimiz senelerde fuara katılan Pi Artworks, Zilberman, Dirim Art and Sanatorium gibi galeriler bu yılki etkinlikte de yerini alacak. 14. Edisyonda birçok galeri ise ilk defa Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluşacak. 13 yıldır olduğu gibi bu yıl da fuar, Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’un başlamasına sayılı zaman kaldı.

Basın toplantısında konuşan Güreli, “İstanbul’u dünyanın sanat merkezi yapmak için büyük bir fırsat var elimizde. Bu fırsatı değerlendirelim, dünyaya anlatalım. İlgili bütün kurumların da ülke yararına bu anlatımda yer almasını umuyorum.” dedi. Güreli, kentteki kültürel programı geliştirmek için aktif olarak çalıştıklarına işaret ederek, bu sene İstanbul’a farklı bir CI sunduklarını ekledi. Ali Güreli, yeni bir sanat direktörünün yanı sıra etkinliğe pek çok açıdan yenilenmiş bir ekiple hazırlandıklarını vurgulayarak, “Bu sene bazı yeni galeriler de ekliyoruz. Onlarla olan kontratları tamamladık. Şu anda 20’den fazla yeni galeri var. Yeniden kastım ilk defa İstanbul’a gelecek olan galeriler var. Onları İstanbul’daki sanat ortamına alıştırmak kolay olmadı. Çok seyahat edildi, çok fuar gezildi.” ifadelerini kullandı.

Güreli, CI’ın iki önemli sorumluluk üstlendiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

“CI İstanbul’u dünyaya anlatma görevini aldı ve bunu yapıyor. Sanat dünyasında Contemporary Istanbul tanınır oldu. Aynı zamanda bir eğitim kurumuna da dönüştü. Özellikle geçtiğimiz seneki ziyaretçi sayısının yüzde 64’ünün 35 yaş altında olduğunu tespit ettik. Çok genç bir kitle izliyor. O genç kitleye de bu sergi farklı bir mesaj ve heyecan verecek. İçlerinden bazılarında ileride bu sergide yer alma isteğini doğurmak da istiyoruz.”

Bu yıl 7. düzenlenecek “Plugin” adlı yeni medya, dijital sanatlar ve video anlatılarını içeren çalışmalardan da bahseden Güreli, küratörlüğünü Esra Özkan’ın üstleneceği etkinliğe ilişkin, “Genç kitlenin ilgisini çekecek diye düşünüyorum. Dünyadaki başka hiçbir fuarda yeni medya sanatına ve teknolojiyle bağlantılı sanata ayrı bir bölüm oluşturulmadı. Biz bunu ısrarla devam ettiriyoruz. Bu alanda çalışan sanatçılara ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu görüyoruz.” dedi.

Güney Fransa’daki ilk uluslararası sanat fuarı olan ART-O-RAMA ile 2019 edisyonları için bir iş birliği yapılacak etkinlikte, bu kapsamda iki fuar ve ilk defa 2019 konuşma programının bir parçası olan bir dizi “Akdeniz Ufukları” temalı konuşma serileri düzenlenecek. Konuşmaların moderatörlüğünü Delfina Foundation Müdür Yardımcısı Salma Tuqan yapacak. Etkinliklere koleksiyonerler, sanatçılar ve paydaşlar davet edilecek.

Özel davetliler için ön izleme 11 Eylül’de gerçekleştirilecek. Genel katılım ise 12-15 Eylül’de olacak.





