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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ÖMER ERDEM erdemomer67@gmail.com
26.04.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

‘Çirkin’in ayak sesleri

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‘Çirkin’in ayak sesleri
Gretchen E. Henderson

Tarih boyunca ve bugün, çirkinliğe düşmanlık kadar aşırı ilgi duyulmasında, insan dahil hemen her şeyi, kir, pas, çürüme gibi bir sonun bekliyor olması mı vardır? Gretchen E. Henderson, ‘Çirkinliğin Kültürel Tarihi’nde “Politikadan sokak hayatına, mimariden eleştiriye kadar her yerde onun ayak sesiyle karşılaşıyoruz” diyor.

Farsçadan dilimize giren ‘çirkin’ kelimesi, kökündeki ‘çirk’in, kir, pas, pislik benzeri karşılıklarıyla yetinmeyip zamanla pek çok soyut durumu da karşılamaya başlamış, sonunda bir kavrama dönüşmüştür. Bu, onun hayatla yaşadığı çok katmanlı ilişkiyle ilgilidir. ‘Çirkin’den söz etmek, sonunda kültürden söz etmektir. ‘Çirkinliğin Kültürel Tarihi’nin yazarı Gretchen E. Henderson’un vurguladığı gibi: “Fiziksel dünyaya dayanıyor olsa da ‘çirkin’ -muğlak koşullara uyumlanabilen, kademeli olarak değişip evrimleşen- kavramsal niteliğini korumaya ve sahiplenir göründüğü her şeyi nitelemeye devam ediyor. Bu yüzden biz politikadan sokak hayatına, mimariden eleştiriye kadar her yerde onun ayak sesiyle karşılaşıyoruz. Kültürle kurduğu etkileşim fiziksel olmaktan öte en çok olgusal düzeyde devam ediyor.
Yine de sormadan/sorgulamadan edemiyor insan; tarih boyunca ve bugün, çirkinliğe düşmanlık kadar aşırı ilgi duyulmasında, insan dahil hemen her şeyi, kir, pas, çürüme gibi bir sonun bekliyor olması mı vardır? Aynı zamanda güncel olanla sürekli yoğrulan/yorumlanan bu fikir, Baudelaire’in şahsında modernleşip ‘sevgilinin çiçek bozukluklarıyla dolu yüzünü anlatırken’ o ezeli mahremiyetine mi kavuşur? Bu bağlamda şiirin devreye girmesini ve ‘endüstriyelleşmeyle birlikte şehirlerin çirkin mekânlara dönüşmesini’, Ezra Pound’un ifadesiyle estetik anlamda bir ‘çirkinlik kültü’ oluşmasını anlayabiliriz. Her hal ve şartta çirkinliğin ‘beden’ ile kaçınılmaz bir teması var ve bu Antikçağ’da yaşamış mimar Vitruvius’un ‘insan bedeni ile mimari arasında kurduğu’ bağlantıya kadar inebiliyor. Rönesans döneminde ‘Leonardo, Vitruvius’u görsel olarak somutlaştıracaktır’ zaten.
Henderson da kitabının çatısını oluşturan üç ana bölüm boyunca beden meselesine sürekli eğiliyor, bu somutlamaları görsel malzemelerle okura sunuyor. Çirkinliğin, bir geri dönüş refleksiyle ilkin bir hikâyeye sonra da adeta bir mite dönüşmesi anlamlıdır. Hemen her din ve kültürün, kötü, kötülük, kötücül ekseninde bir de çirkin özne türetmesi kültür tarihinin ana konuları arasındadır. Yazar, ‘birey, grup ve duyu kümelerinin izini sürerek çirkinliği estetik veya felsefi açıdan ele almaktan ziyade bedenle ve kültürle ilişkili olarak incelediğini özellikle vurguluyor. Ona göre “Çirkin kelimesinin tekinsiz geçmişi, özellikle de bedenlerle olan ilişkisi bizi çirkinliğin nerede yattığını yeniden değerlendirmeye davet etmektedir”.
Bu davet ne kadar karşılık bulur kestirmek zor, ancak dünya genelinde ‘çirkinliğin’ teknolojik kolaylık aracılığıyla da kendisine ait ekonomik ve kolonyal bir ağ kurduğunu gözlemlemek zor değil. Bilgisayar oyunlarından tutun da global şirketlerin tuzakları, büyük devletlerin savaş oyunları, geçmişin, kültür tarihinin çirkinlik ile kurduğu; bir yönüyle masum, bir yönüyle kaçınılmaz oyun duygusunu hepten gölgelediği açık. Kitaptaki Amy Sillman imzalı ‘Ben ve Çirkin Dağ’ tablosundaki, bir damla gözyaşı ile ‘cümbüşlü’ dağı iple çeken sembolik adam, umulur ki, kültürün daha umut vaadeden bir yüzüne taşıyordur konuyu.

ÇİRKİNLİĞİN KÜLTÜREL TARİHİ ‘Çirkin’in ayak sesleri
Gretchen E. Henderson
Çeviren: Ayşe Müge Çavdar
Sel Yayınları, 2018
238 sayfa, 24 TL.

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