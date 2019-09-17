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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Çev Sanat’ın genç yetenekleri Venedik’te

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Çev Sanat’ın genç yetenekleri Venedik’te

ÇEV Sanat 'Genç Yetenekler' Cemal Aliyev, Elvin Ganiyev, Iraz Yıldız, Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı San Clemente Palace Kempinski’de 76’ncı Venedik Film Festivali sırasında resitaller vererek dinleyicilerden büyük alkış aldı.

ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü 'Genç Yetenekler Projesi' kapsamında eğitimlerine devam eden Genç Yetenekler bu defa 76. Venedik Film Festivali sırasında San Clemente Palace Kempinski’de resitaller verdi.

ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler’i; Cemal Aliyev, Elvin Ganiyev, Iraz Yıldız, Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı, San Clemente Palace Kempinski’de Permak Şirketler Grubu sponsorluğunda, 29-30-31 Ağustos ve 5-6-7 Eylül tarihlerinde resitaller verdi. Çev Sanat Başkanı Berrin Yoleri‘nin organize ettiği ve dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği resital programında Genç Yetenekler, S. Rachmaninov(Trio Elegiaque no:1 ve Moment Musicaux), J. Brahms (Hungarian Dance no: 4), J. Haydn (Trio in G majör- Gpsy), Fazıl Say (Paganini Jazz Variations, Nazım Ballade, op.12 no1), P.I. Tchaikovsky (Valse Sentimentale, Handel- Halvorsen (Passacaglia) ve F. Schubert (Standchen) gibi sanatçıların eserlerini seslendirerek Venedik’te klasik müzik rüzgarı estirdiler.

'Genç Yetenekler' Projesi Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında ve Berrin Yoleri öncülüğünde 2009 yılında hayata geçti. Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil’den oluşan Sanat Kurulu’nun danışmanlığında yapılan seçmeler sonucunda belirlenen 42 üstün yetenekli genç müzisyen Genç Yetenekler Projesi kapsamında eğitimlerini sürdürüyor. Vakıf, ülkemizdeki yetenekli gençleri keşfederek, onların müzik eğitimlerine destek olmaya devam ediyor.

Cemal Aliyev - Viyolonsel

Royal College of Music London

1993 yılında doğdu.Trakya Uluslararası Müzik Yarışmasında 3.’lük ödülünü kazandı. Hırvatistan’da düzenlenen Antonio Janigro uluslararası çello yarışmasında 1ci oldu. 2008 yılında İngiltere, Londra Yehudi Menuhin School’a tam burs ile başladı. İngiltere’de BBC Radio 3 kanalında, BBC Konser Orkestrası eşliğinde canlı konser verdi. 2015’te İngiltere’de düzenlenen Bromsgrove International Music Competition uluslararası viyolonsel yarışmasında 1.’lik kazandı ve aynı yıl, Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Gürer Aykal ile Tchaikovsky Rococo varyasyonlarını seslendirdi. 2016 Yılında Champs Hill Records plak şirketi ve Pianist Anna Fedorova ile ilk CD’si “Russian Masters”ı kayıt etti. Londra’daki dünyaca ünlü, 6 bin kişilik Royal Albert Hall’da John Williams’ın 80. doğum gününü kutlandığı, BBC Radyo ve Televizyonu’nun canlı yayınladığı konserde BBC Konser Orkestrası eşliğinde performans verdi. 2018’de Çev Sanat Genç Yetenekler projesine kabul edildi. Bu yıl Fazıl Say ile İstanbul’da sahneye çıktı.

 

Elvin Ganiyev - Keman

Kaladios Üniversitesi

1997’de doğdu. Eğitimine Zürih’e Kalaidos Üniversitesi ve Madrid’de Escuela Superior de Musica Reina, Sofya’da Prof. Dr. Zakhar Bron’un öğrencisi olarak devam ediyor. 5. Mokoc Uluslararası David Oistrakh keman yarışmasında 3.lük ödülünü ve 8. Novosibirsk Rusya Uluslararası Genç Keman Yarışması’nda 1.lik ödülünü kazandı. Berlin Filarmoni ve Carnegie Hall gibi salonlarda konserler verdi. Maxim Vengerov, Vadim Repin, Fazıl Say ve Vladimir Spivakov gibi sanatçılarla beraber konserler verdi.

 

Iraz Yıldız - Piyano 

Ecole Normale de Musique

1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’nde çaldı. 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi. 2017 Eylül ‘de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliginde Fazıl Say’ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana’ Sony Classical ile kaydetti. Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı’nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof. Boyan Vodenitcharov, Codarts Rotterdam’da Bart van de Roer ile devam etmektedir.

 

Berfin Aksu - Keman

Guildhall School of Music

1998’de doğdu. Dünyanın en önemli keman okullarından Yehudi Menuhin Keman Okulu’nda eğitimini tam burslu olarak tamamladı. 2010 yılında Romanya’da 14’uncüsü yapılan Uluslararası Remember Enescu Yarışması’nda birincilik, en iyi Enescu yorumcusu ve Constantin Dragoi Özel ödüllerini aldı. Fazıl Say, Berfin Aksu’nun geleceğin dünya yıldızı olacağını belirtiyor. TEDx YouthBlis’te Mart, 2017’de konuşma yaptı. Guildhall Scholl of Music and Drama’da Krzysztof Smietana ile 4 sene keman ve müzik eğitimi alacak. Orkestra şefleri Rengim Gökmen, İbrahim Yazıcı, Tor-Son Tan, Burak Tüzün, Gürer Aykal, Hakan Şensoy, Sebastian Tewinkel, Aytuğ Ülgen, Hakan Kalkan, Hansjörg Albrecht, Naci Özgüç, Gemma New ve Howard Griffiths’in batonu altında çaldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Prag Filarmoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Eskişehir Senfoni Orkestrası, Kammerphilharmonie Bodensee Orkestrası, Bursa, Çukurova, İzmir Devlet Senfoni Orkestraları, Olten Filarmoni Orkestrası ve Brandenburg State Orkestrası eşliğinde konçertolar seslendirdi.

 

Kenan Tatlıcı - Piyano

Ankara Devlet Konservatuvarı

2010 yılında İtalya‘da düzenlenen “Euterpe” ve “Pietro Argento” piyano yarışmalarında “İkincilik Ödülü” aldı 2000-2007 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Binnur Ekber ile çalıştı. Daha

sonrasında eğitimine Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Yury Martynov ile devam etti. 2. Ahmet Adnan Saygun Piyano Yarışması “İkincilik Ödülü” ve 2. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Yarışması “ Jüri Özel Ödülü” kazandı.

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