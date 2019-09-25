'Cemil Åžov' destek bekliyor
BaÅŸrollerinde Ozan Ã‡elik, Nesrin Cavadzade, Alican YÃ¼cesoy ve Cezmi BaskÄ±n gibi Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sinema filmi 'Cemil Åžov' post prodÃ¼ksiyon sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla tamamlamak iÃ§in 'Fongogo' Ã¼zerinden bir destek kampanyasÄ± aÃ§tÄ±.
Ã‡ekimleri geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tamamlanan Cemil Åžov filmi kurgu sÃ¼recinde sinemaseverlerin desteÄŸini bekliyor. DestekÃ§ilere yÃ¶netmen tarafÄ±ndan film sahnelerinden ilhamla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve oyuncularÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan limitli sayÄ±daki Ã¶zel Ã§izimler hediye edilecek.Â ÃœnlÃ¼ olmanÄ±n karanlÄ±k cazibesine odaklanan Cemil Åžov filminde, oyuncu olmak isteyen bir AVM gÃ¼venlik memurunun trajikomik hikayesi anlatÄ±lÄ±yor. Filmin yÃ¶netmenliÄŸini aynÄ± zamanda filmin senaristi olan BarÄ±ÅŸ Sarhan Ã¼stlendi.Â TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen reklam ajanslarÄ±nda sanat yÃ¶netmenliÄŸi ve sonrasÄ±nda reklam yÃ¶netmenliÄŸi yapan BarÄ±ÅŸ Sarhanâ€™Ä±n daha Ã¶nce Ã§ektiÄŸi kÄ±sa filmleri de yurtiÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da festivalden aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼l ve beÄŸeniyle dikkat
Ã§ekiyor. Filmin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini ise sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bol Ã¶dÃ¼llÃ¼ ismi olan Soykut Turan yaptÄ±. Cemil Åžovâ€™da Ozan Ã‡elik, Nesrin Cavadzade, Alican YÃ¼cesoy ve Cezmi BaskÄ±n gibi Ã¼nlÃ¼ isimlerin yanÄ± sÄ±ra, BaÅŸar Alemdar, Fuat KÃ¶kek ve Sennur Nogaylar gibi oyuncular da yer alÄ±yor.
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YeÅŸilÃ§am sinemasÄ±na da hiÃ§ denenmemiÅŸ tarzda gÃ¶ndermeler yapan Cemil Åžov sinema filminin senaryosu, KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°KSV KÃ¶prÃ¼de BuluÅŸmalar, Saraybosna Film Festivali, !f ve Sundance Senaryo Lab gibi seÃ§kin uluslararasÄ± film geliÅŸtirme platformlarÄ± tarafÄ±ndan desteklendi. UluslararasÄ± festivallere yolculuÄŸu sonbahar aylarÄ±nda baÅŸlayacak olan Cemil Åžovâ€™un filminin post prodÃ¼ksiyonunun hakettiÄŸi ÅŸekilde tamamlanmasÄ± ve izleyicilerle buluÅŸmasÄ± iÃ§in https://www.fongogo.com/Project/cemil-sov adresindeki destek kampanyasÄ±na katÄ±labilirsiniz.
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