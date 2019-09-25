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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Kitap Sanat
25.09.2019 - 14:13, Son GÃ¼ncelleme:

'Cemil Åžov' destek bekliyor

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'Cemil Åžov' destek bekliyor

BaÅŸrollerinde Ozan Ã‡elik, Nesrin Cavadzade, Alican YÃ¼cesoy ve Cezmi BaskÄ±n gibi Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sinema filmi 'Cemil Åžov' post prodÃ¼ksiyon sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla tamamlamak iÃ§in 'Fongogo' Ã¼zerinden bir destek kampanyasÄ± aÃ§tÄ±.

Ã‡ekimleri geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tamamlanan Cemil Åžov filmi kurgu sÃ¼recinde sinemaseverlerin desteÄŸini bekliyor. DestekÃ§ilere yÃ¶netmen tarafÄ±ndan film sahnelerinden ilhamla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve oyuncularÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan limitli sayÄ±daki Ã¶zel Ã§izimler hediye edilecek.Â ÃœnlÃ¼ olmanÄ±n karanlÄ±k cazibesine odaklanan Cemil Åžov filminde, oyuncu olmak isteyen bir AVM gÃ¼venlik memurunun trajikomik hikayesi anlatÄ±lÄ±yor. Filmin yÃ¶netmenliÄŸini aynÄ± zamanda filmin senaristi olan BarÄ±ÅŸ Sarhan Ã¼stlendi.Â TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen reklam ajanslarÄ±nda sanat yÃ¶netmenliÄŸi ve sonrasÄ±nda reklam yÃ¶netmenliÄŸi yapan BarÄ±ÅŸ Sarhanâ€™Ä±n daha Ã¶nce Ã§ektiÄŸi kÄ±sa filmleri de yurtiÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da festivalden aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼l ve beÄŸeniyle dikkat
Ã§ekiyor. Filmin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini ise sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bol Ã¶dÃ¼llÃ¼ ismi olan Soykut Turan yaptÄ±. Cemil Åžovâ€™da Ozan Ã‡elik, Nesrin Cavadzade, Alican YÃ¼cesoy ve Cezmi BaskÄ±n gibi Ã¼nlÃ¼ isimlerin yanÄ± sÄ±ra, BaÅŸar Alemdar, Fuat KÃ¶kek ve Sennur Nogaylar gibi oyuncular da yer alÄ±yor.

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Cemil Åžov destek bekliyor

YeÅŸilÃ§am sinemasÄ±na da hiÃ§ denenmemiÅŸ tarzda gÃ¶ndermeler yapan Cemil Åžov sinema filminin senaryosu, KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°KSV KÃ¶prÃ¼de BuluÅŸmalar, Saraybosna Film Festivali, !f ve Sundance Senaryo Lab gibi seÃ§kin uluslararasÄ± film geliÅŸtirme platformlarÄ± tarafÄ±ndan desteklendi. UluslararasÄ± festivallere yolculuÄŸu sonbahar aylarÄ±nda baÅŸlayacak olan Cemil Åžovâ€™un filminin post prodÃ¼ksiyonunun hakettiÄŸi ÅŸekilde tamamlanmasÄ± ve izleyicilerle buluÅŸmasÄ± iÃ§in https://www.fongogo.com/Project/cemil-sov adresindeki destek kampanyasÄ±na katÄ±labilirsiniz.

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