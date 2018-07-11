Caz Festivali, Robert Plant'le kapanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
11.07.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Caz Festivali, Robert Plant'le kapanıyor

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Caz Festivali, Robert Plant'le kapanıyor

25. İstanbul Caz Festivali kapanış konserinde Led Zeppelin’in efsanevi sesi Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters'ı ağırlıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shisfters’la kapanış konserini gerçekleştiriyor.

İlk kez 11 yıl önce, 14. İstanbul Caz Festivali’nde sahneye konuk olan Led Zeppelin’in efsanevi sesi Robert Plant, yeniden İstanbul Caz Festivali'ne konuk oluyor.

Saat 21.00'da başlayacak konserde Robert Plant, son albümü “Carry Fire”dan da şarkılar seslendirecek.

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konserinin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Konserde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışa sunuluyor. Ayakta düzende gerçekleşecek konserlerde etkinlik günü kapı fiyatı uygulanıyor. 

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