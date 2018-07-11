Caz Festivali, Robert Plant'le kapanıyor
25. İstanbul Caz Festivali kapanış konserinde Led Zeppelin’in efsanevi sesi Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters'ı ağırlıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shisfters’la kapanış konserini gerçekleştiriyor.
İlk kez 11 yıl önce, 14. İstanbul Caz Festivali’nde sahneye konuk olan Led Zeppelin’in efsanevi sesi Robert Plant, yeniden İstanbul Caz Festivali'ne konuk oluyor.
Saat 21.00'da başlayacak konserde Robert Plant, son albümü “Carry Fire”dan da şarkılar seslendirecek.
Robert Plant & The Sensational Space Shifters konserinin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Konserde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışa sunuluyor. Ayakta düzende gerçekleşecek konserlerde etkinlik günü kapı fiyatı uygulanıyor.
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